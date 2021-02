Bigg Boss 15 gets started after bb 14 finale salman khan shares the selection process read details– बिग बॉस 14 के फिनाले के दौरान ही सलमान खान ने बिग बॉस 15 की घोषणा कर दी. सलमान ने बताया कि इस बार वूट एप पर Online Registration किया जाएगा और इसकी प्रक्रिया भी जल्द ही शुरू होगी. Also Read - Vedika Bhandari hot pics in Virgin Suspect on ULLU: वेदिका भंडारी ने की बोल्डनेस की सारी हदें पार, देखिए हॉट तस्वीरें

हालांकि शो का पैटर्न क्या रहेगा इस बारे खुलासा नहीं हुआ है लेकिन लगता है मेकर्स इस बार के मुकाबले कुछ बेहतर ही करने का सोच रहे हैं. इस बार के Bigg Boss की बात करे तो वो दर्शकों को ज्यादा पसंद नहीं आया. TRP लाने के लिए मेकर्स को कई बार शो में चेंजिस करने पड़े. कहा ये भी गया कि इस बार के सारे कंटेस्टेंट बोरिंग थे उन्होंने लोगों का ज्यादा मनोरंजन नहीं किया.

बता दें, रुबीना दिलाइक ने राहुल वैद्य को हराकर बिग बॉस 14 की ट्रॉफी अपने नाम कर ली है. साथ ही में एक्ट्रेस को 36 लाख का इनाम भी मिला है.

रुबीना दिलाइक (Rubina Dilaik) जैसी ही शो की विनर बनी उनके फैंस के बीच सोशल मीडिया पर जश्न का माहौल बन गया और हर कोई उनकी इस जीत की खुशी में शामिल होने लगा.