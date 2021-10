Bigg Boss 15: छोटे पर्दे का सबसे विवादित शो ‘बिग बॉस 15’ (Bigg Boss 15) बीते शनिवार से शुरू हो गया है. लंबे इंतज़ार के बाद शो में भाग लेने वाले सितारों के नाम का खुलासा भी हो गया है. शो के होस्ट सलमान खान (Salman Khan) ने बड़े धमाकेदार अंदाज़ से शो की शुरुआत की मगर इस बीच बिग बॉस 15 लोगों के निशाने पर भी आ गया. शो के मेकर्स सोशल मीडिया पर बुरी तरह से ट्रोलिंग का शिकार हो गए हैं.Also Read - Bigg Boss 15: Divya Agarwal करेंगी पर्दे के पीछे की मेजबानी, ये एक्स कंटेस्टेंट्स होंगे गेस्ट

दरअसल दिवंगत अभिनेता और बिग बॉस विनर सिद्धार्थ शुक्ला (Sidharth Shukla) के देहांत को शनिवार को एक महीना पूरा हो गया. ऐसे में लोग यह सोच रहे थे कि शो की प्रीमियर नाईट में मेकर्स सिद्धार्थ शुक्ला को ट्रिब्यूट देंगे और याद करेंगे. मगर पूरे एपिसोड में सिद्धार्थ को एक बार भी याद नहीं किया गया और इसके बाद फैन्स ने बिग बॉस 15 के मेकर्स पर जमकर निशाना साधा. Also Read - Big Boss 15 Umar Riaz: बिग बॉस 15 में उमर रियाज की एंट्री, जानिए जंगल थीम में वो कैसे जीवित रहेगा | Exclusive Interview

किसी ने इस सीजन को बकवास कहा तो किसी ने मेकर्स की इस हरकत के बाद शो को फ्लॉप करार दिया. देखें फैन्स के रिएक्शन: Also Read - Bigg Boss 15: इस बार जंगल में करना होगा कंटेस्टेंट को सर्वाइव, देखें Inside Photos और वीडियो

#BiggBoss ne #SidharthaShukla sir ko tribute nhi Diya flop hi hoga Inka show kyoki jungle ke Sher ko bhool gye, Now I hate this show

Miss you @sidharth_shukla sir 💔💔😭😭😭 — Shikha Sidheart💔 Msdian, (@ShikhaT91233388) October 2, 2021

#SidharthaShukla should have been given a proper tribute during BB15 Premier! The greatest winner of all time! But sadly It’s all about biased trps. — Ammara Khan (@The_AmmaraKhan) October 2, 2021

Sagar #SidharthShukla only will bring TRP to #BB15 also.. Mark my words when contestants start telling audiences that @sidharth_shukla is pulling their legs(both context) in the jungle or in the house!! 🙈🙊

Tribute should been given!!

GOD SAVE BB15 NOW!#SidNaaz

#SidHearts — shakira (@shaki1708) October 2, 2021

#SidharthShukla No one can take your place in #BiggBoss…Good human 🇦🇫 pic.twitter.com/2poLCzyuPA — Manizha Shirjani Niazi (@manizha93652943) October 2, 2021

Aj mujhe Asim ko dekh SIDHARTH SHUKLA BHAIYA ki yad aa rhi h #SidharthShukla legend — ideal _Sidharth Bhaiya (@Iamrathoure) October 2, 2021

Just didn’t like that #BiggBoss didn’t mention anything about #SidharthShukla 😐The guy who changed BB viewing experience for all! — WinterOf91 (@WinterOf91) October 2, 2021

कुछ लोगों ने तो बिग बॉस 15 को बॉयकॉट करने की धमकी देना शुरू कर दिया है. बता दें कि बिग बॉस 15 में करण कुंद्रा, तेजस्वी प्रकाश, डोनल बिष्ट, प्रतीक सहजपाल, शमिता शेट्टी, अकासा सिंह, उमर रियाज, साहिल श्रॉफ, सिम्बा नागपाल, विधि पंड्या, स्प्लिट्सविला 12 फेम मीशा अय्यर और लोकप्रिय टीवी अभिनेता और रियलिटी शो होस्ट जय भानुशाली जैसे लोग नज़र आ रहे हैं.