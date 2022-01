Bigg Boss 15 Grand Finale to be held on this date: बिग बॉस 15 (Bigg Boss 15) अब अपने आखिरी पड़ाव पर है और आने वाले दिनों में शो को उसका विजेता मिलने वाला है. ‘बिग बॉस 15’ (Bigg Boss 15 Nomination) अब अपने आखिरी पड़ाव पर है, ऐसे में सोमवार प्रसारित एपिसोड में डबल एविक्शन हुआ और एक ही बार में घर से दो लोगों को बाहर का रास्ता दिखा दिया गया. इस हफ्ते जो सदस्य घर से बाहर हुए हैं वो हैं देवोलीना भट्टाचार्जी अभिजीत बिचकुले. ऐसे में देवोलीना भट्टाचार्जी(Devoleena Bhattacharjee) अभिजीत बिचुकले (Abhijeet Bichukale) को शो छोड़कर जाना पड़ा और उनके अलावा राजीव अदातिया का सफर भी खत्म हो गया, जो मेहमान बनकर पहुंचे थे. ऐसे में अब फिनाले (Bigg Boss 15 Finale) के सफर में करीब 7 सदस्य बचे हैं और इन्ही के बीच में जंग देखने को मिलेगी. आपको बता दें कि ये बिग बॉस के इतिहास में पहली बार हुआ है कि फिनाले में 5 से अधिक सदस्य पहुंचे हैं.Also Read - Highest Paid South Actors: कोई चार्ज करता है 60 करोड़ तो किसी ने वसूले 100 करोड़, जानें कौन सा स्टार लेता है कितनी फीस

फिनाले वीक में पहुंचे ये कंटेस्टेंट्स

फिनाले वीक में पहुंचे ये कंटेस्टेंट्स

फिनाले के लिए उल्टी गिनती शुरू हो चुकी है। बिग बॉस 15 के ग्रैंड फिनाले के लिए मेकर्स ने टॉप 7 कंटेस्टेंट्स (Bigg Boss 15 Top 7 Contestants List) चुन लिए है. फिनाले वीक में इस बार कई कंटेस्टेंट्स अपनी जगह बनाने में कामयाब हुए हैं. शमिता शेट्टी, प्रतीक सहजपाल, निशांत भट्ट, प्रतीक सहजपाल, निशांत भट्ट, करण कुंद्रा, तेजस्वी प्रकाश, रश्मि देसाई और राखी सावंत टिकट-टू- फिनाले जीतकर फिनाले वीक में पहुंच गए हैं.

इस दिन होगा ग्रैंड फिनाले

बिग बॉस 15 का ग्रैंड फिनाले इस बार 29 और 30 जनवरी को होगा. बता दें कि वीकेंड के वार में मीका सिंह और यूलिया वंतूर जैसे सितारों ने सलमान खान के साथ स्टेज शेयर किया था. वहीं इसी दौरान मीका और राखी के बीच मजेदार बातचीत भी हुई. वहीं दूसरी रतरफ जैसे ही फैंस को फिनाले की डेट पता लगी है, लगातार सोशल मीडिया पर लोग अपने फेवरेट स्टार को जमकर सपोर्ट कर रहे हैं और उन्हें जिताने की पूरी कोशिश कर रहे हैं.