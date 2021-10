Bigg Boss 15 Karan Kundra And Tejaswi Prakash Start Their Romance: छोटे पर्दे के मशहूर रियलिटी शो बिग बॉस 15 (Bigg Boss 15) में कई कंटेस्टेंट्स के बीच जहां अच्छी दोस्ती देखने को मिल रही है तो वहीं कुछ एक-दूसरे के प्यार में पड़ गए हैं. जहां एक तरफ मायशा अय्यर और ईशान सहगल की जोड़ी बनती हुई दिख रही है. वहीं अब करण कुंद्रा (Karan Kundra) और तेजस्वी प्रकाश (Tejaswi Prakash) के बीच प्यार का इजहार होता हुआ दिख रहा है और इस कपल को सोशल मीडिया पर भी जमकर प्यार मिल रहा है औऱ फैंस ने उनका नाम का टैग बनाकर ट्रेंड तक करना शुरु कर दिया है औऱ इसका नाम है #TejRan जो जमकर ट्रेंड हो रहा है. ऐसे में चलिए देखते हैं कि आखिर कैसे शुरु हुआ इनका प्यार.Also Read - Kangana Ranaut ने किया 'धाकड़' की रिलीज डेट का ऐलान, तहलका मचाने वाला है लुक

हाल ही की एक एपिसोड में करण (Karan Kundra)और तेजस्वी प्रकाश (Tejaswi Prakash) के बीच लंबी बातचीत हुई. दरअसल तेजस्वी जंगल एरिया में करण के साथ बैठी हुई होती है और करण से कहती हैं, ‘मुझे आपसे दूरी महसूस हो रही है. आपसे बातचीत करना भी मुश्किल हो रहा है. यहां तक की आपको अप्रोच करना भी मुश्किल हो रहा है. हमने एक साथ कभी बात नहीं की. मुझे लगता है पहली बार हमारी फुटेज साथ में आएगी. जब आपने कहा, हमारी वाइब मिलती हैं तो मुझे लगा ये अच्छी बात है. लेकिन ऐसा नहीं हुआ. करण इस बात पर सहमती जताते हुए कहते हैं कि वो दूसरों के सामने बात नहीं कर पाते हैं. Also Read - Kareena Kapoor की होने वाली भाभी के हुस्न के हैं लाखों दीवाने, देखते ही भंवरे लग जाते हैं मंडराने

I swear I pinched myself . Their bond and these pictures>>>>>>>>>>>>> #TejRan pic.twitter.com/E7kwANqwah



इसपर करण (Karan Kundra) ने कहा, ‘मुझे आपसे बहुत लगाव है. मैं अपनी भावनाओं को व्यक्त नहीं कर पाता हूं. मैं तेरे मुख्य घर में जाने से खुश नहीं था. मैं चेहरे बना रहा था. मुझे ये कहने में बहुत समय लग गया कि तेजु मुझे तुम्हारी बहुत याद आती है. ऐसा हो सकता है कि हमने कभी बात न की हो लेकिन मुझे अपनी भावनाओं को व्यक्त करने में समय लगताहै’. Also Read - Katrina Kaif संग सगाई पर विक्की कौशल ने तोड़ी चुप्पी, अफवाहों पर बोले एक्टर 'जल्द करूंगा सगाई'

How are they so pyare😭😭

The way KK holds Teja’s hand and pulls her🥺❤ #TejRan pic.twitter.com/T9TBHyHp8w

— Tejran Love (@tejranxedits) October 19, 2021