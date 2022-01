Bigg Boss 15 Karan Kundrra Parents Ready to Welcome Tejasswi Prakash as Bahu: बिग बॉस 15 (Bigg Boss 15) में इन दिनों फैमिली रीयूनियन का माहौल देखने को मिल रहा है. इसके साथ ही सबकी नजरें बिग बॉस के नए कपल करण कुंद्रा (Karan Kundrra) तेजस्वी प्रकाश (Tejasswi Prakash) पर हैं. भले ही दोनों का रिश्ता बेहद बेहद नाजुक मोड़ होकर गुजर रहा हो लेकिन वो दोनों एक दूसरे को पंसद करते हैं यो बात अब जग जाहिर है और दोनों ने इस बात का इजहार भी कई बार कैमरे के सामने कर दिया है और अक्सर रोमांटिक होते हुए दोनों को देखा जाता है. इसी कड़ी में अब दोनों से जुड़ा एक वीडियो वायरल हो रहा जिसमें करण कुंद्रा का परिवार नजर आ रहा है और एक्टर के पैरेंट्स इस दौरान तेजस्वी प्रकाश को लेकर अपने दिल की बात कहते हैं.Also Read - Reel के मैदान में उतरीं पुष्पा की Rashmika Mandanna, Video देखें और बताएं कोई है टक्कर में जो सामने आए

दरअसल, जल्द ही बिग बॉस के घर में फैमिली रीयूनियन होने वाला है. यानी घरवालों से मिलने उनके घरवालने आने वाले हैं लेकिन वीडियो कॉल के ज़रिए कलर्स ने अपने इंस्टाग्राम पर फैमिली रीयूनियन का एक छोटा सा वीडियो शेयर किया है जिसमें शमिता, राखी औ करण कुद्रां के माता-पिता आने वाले हैं. ऐसे में प्रोमो में साफ दिख रहा है कि करण की मां कहती हैं, 'घर में आकर बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा, तेरी आवाज़ आती रहती है इधर-उधर से..' तभी करण, तेजा की तरफ इशारा करते हैं और उनके बारे में पूछते हैं तो करण के पिता कहते हैं 'ये हमारे परिवार का दिल है अब'.

ऐसे में घरवालों के ये जवाब सुनकर एक्टर हंसने लगते हैं और साथ ही तेजस्वी प्रकाश भी मुस्कुराने लगती है और बिग बॉस के सभी घरवाले जोर से चिल्लाने लगते हैं. ऐसे में ये वीडियो देखकर तो साफ जाहिर है कि कुंद्रा परिवार ने तेजस्वी प्रकाश के लिए घर के दरवाजे खोल दिए हैं. अब बस देखना ये है कि आने वाले दिन में ये कपल अपने रिश्ते को किस तरफ लेकर जाात है और कैसे निभाता है.