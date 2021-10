Bigg Boss 15 Karan Kundrra Reveal The Reason Of Breakup With EX Anusha Dandekar: टीवी के रियलिटी शो बिग बॉस 15 (Bigg Boss 15) में इन दिनों जहां घर में अलग-अलग बातों को लेकर झगड़ा चल रहा है. वहीं दूसरी तरफ घरवाले एक दूसरे के साथ अच्छा वक्त भी बिताते हुए नजर आ रहे हैं. इस कड़ी में करण कुंद्रा (Karan Kundrra) ने शमिता शेट्टी के साथ अपने दिल की बातें शेयर की हैं, जिसमें वो अपनी एक्स गर्लफ्रेंड अनुषा दांडेकर (Anusha Dandekar) की चर्चा करते हुए नजर आए और बताया कि आखिर क्यों ये रिश्ते टूट के कगार पर पहुंच गया.Also Read - Shah Rukh Khan अपने बॉडीगार्ड को देते हैं इतनी मोटी सैलरी, रकम जानकर आंखें बाहर आ जाएंगी...ऐसा है रोल

बिग बॉस 15 के घर में करण कुंद्रा (Karan Kundrra) ने शमिता शेट्टी से अपनी एक्स गर्लफ्रेंड अनुषा दांडेकर (Anusha Dandekar) का नाम लिए बिना अपने रिश्ते और बेक्रअप पर बातें करते हुए नजर आए. इस दौरान करण ने बताया है कि वह और अनुषा साढ़े तीन साल से रिश्ते में रहे थे, लेकिन पिछले साल आखिरी दोनों में ब्रेकअप हो गया था. बातचीत के दौरान एक्टर ने बताया कि ब्रेकअप की वजह से उन्होंने अपने दोस्तों को भी खो दिया.

शमिता से बातचीत के दौरान करण कुंद्रा ये भी कहते हुए दिखाई दिए कि, 'मेरे दोस्तों से बातचीत करना भी बिलकुल ही बंद हो गया था, जिसपर शमिता ने करण को सांत्वना देते हुए कहा कि अगर अनुषा ये शो देख रही हैं तो वो समझ जाएंगी'. करण कुंद्रा ने शमिता की बात सुनने के बाद कहा कि वो इस बात को कभी नहीं समझ पाएंगी, क्योंकि उन्हें भड़काने वाले बहुत लोग हैं'.

अपने ब्रेकअप के बारे में बताते हुए करण कंद्रा ने आगे कहा, ‘अगर हम फट जाते तो शायद चीजें ठीक हो जातीं. मैं फटा नहीं, वो फटती रही और मैं उस दौर से गुजरता रहा. मुझे लगता है कि मेरे को खामियों से प्यार होता है, लेकिन हमने एक दूसरे को बैठकर समझा होता तो चीजें चेंज होतीं, अगर मैंने अपने मुद्दे हल कर लिए होते, रिलेशनशिप को खराब नहीं होने दिया होता। चीजें बदल गई थीं.’