Bigg Boss 15 Karan Kundrra Pratik – Sehajpal Fight: बिग बॉस सीजन 15 (Bigg Boss 15) की शुरुआत से ही लगातार घर में लड़ाई झगड़े देखने को मिल रहे हैं. ऐसे में हाल ही में बिग बॉस के कई बार समझाने के बाद भी और सजा मिलने के बाद भी घरवालों के व्यवहार में कुछ खास बदलाव नहीं आया है. जहां नॉमिनेटेड कंटेस्टेंट ने खुद को सुरक्षित करने वाले टास्क को रद्द कर दिया तो वहीं एक बार फिर से प्रतीक (Pratik Sehajpal) और करण कुंद्रा(Karan Kundrra) टास्क के दौरान घर में हिंसक व्यवहार करते हुए नजर आए.Also Read - BB15: Tejasswi Prakash हुईं Karan Kundrra की इश्क़ में गिरफ्तार? बोलीं- अब नज़र रखूंगी और अगर गुस्सा आया तो...

बिग बॉस ने ‘जंगलवासियों’ को मुख्य घर में एंट्री लेने का मौका दिया. इसके लिए घरवालों के विनिंग अमाउंट में से 5 लाख रुपए की राशि दांव पर लगी थी. लेकिन जय भानुशाली ने कहा कि वह किसी के विनिंग अमाउंट से 5 लाख रुपये काटे जाने के पक्ष में नहीं हैं. इसके बाद, ‘कागज काटने’ के टास्क में घरवालों के बीच फिर से टकराव हो गया. प्रतीक सहजपाल (Pratik Sehajpal) और करण कुंद्रा के बीच दोबारा लड़ाई हो गई. करण ने प्रतीक को उठाकर जमीन पर पटक दिया. Also Read - पिता के निधन के बाद Hina Khan ने बढ़ा लिया था अपना वजन, अब नोट शेयर कर कही ये खास बात

