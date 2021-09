Bigg Boss 15: छोटे पर्दे का सबसे विवादित शो ‘बिग बॉस’ अपने 15वें सीजन के साथ वापसी करने को तैयार है. हर साल की तरह इस साल भी बिग बॉस के फैन्स नए सीजन का बेसब्री से इंतज़ार कर रहे हैं. सलमान खान द्वारा होस्ट किए जाने वाले इस शो के कंटेस्टेंट्स को लेकर लगातार खबरें आ रही हैं मगर इस बार जो बातें सामने आई है वो आपको हैरान सकती है.Also Read - Shweta Tiwari की बेटी पलक की पहली फिल्म अक्टूबर में होगी रिलीज, अरबाज खान होंगे साथ

दरअसल बिग बॉस 15 को लेकर यह खबर आ रही है कि इस सीजन में भी पिछले सीजन की तरह तूफानी सीनियर्स वाला कॉन्सेप्ट देखने को मिल सकता है. बिग बॉस 14 में गौहर खान (Gauahar Khan), हिना खान (Hina Khan) और दिवंगत अभिनेता सिद्धार्थ शुक्ला (Sidharth Shukla) ने अपनी मौजूदगी दर्ज कराई थी. इस बार भी इसी थीम पर कुछ एक्स विनर्स को शो में बुलाया जाएगा. Also Read - Bigg Boss 15: राखी सावंत के पति रितेश की होगी ‘Bigg Boss 15’ में एंट्री, पहली बार दिखेगा चेहरा!

Taarak Mehta की 'सोनू' से लेकर Roadies के जज तक, ये सितारें हो सकते हैं Bigg Boss 15 में शामिल- LIST

जानकारी के मुताबिक बिग बॉस 15 में सीनियर के तौर पर श्वेता तिवारी, गौहर खान और रुबीना दिलाइक घर में एंट्री मारेंगी. इन सीनियर्स को शो के पहले हफ्ते में घर में देखा जाएगा. इस खबर (Rubina Dilaik, Shweta Tiwari and Gauahar Khan to enter as senior contestants in Bigg Boss 15) से बिग बॉस के फैन्स में हलचल मच गई और वो शो के प्रीमियर का इंतज़ार कर रहे हैं. हालांकि इस खबर पर अब तक कोई आधिकारिक पुष्टि नहीं आई है.

बता दें कि इस बार बिग बॉस 15 से पहले बिग बॉस ओटीटी को लॉन्च किया गया था. दर्शकों ने शो के डिजिटल फॉर्मेट को भी खूब पसंद किया. बिग बॉस ओटीटी को दिव्या अग्रवाल ने जीता है. बताया जा रहा है कि बिग बॉस ओटीटी में हिस्सा लेने वाले कंटेस्टेंट प्रतीक सहजपाल और निशांत भट्ट बिग बॉस 15 में नज़र आएंगे. इस शो का प्रीमियर एपिसोड 2 अक्टूबर को लॉन्च किया जाएगा.