Bigg Boss 15 Nomination By Captain Nishant Bhat: ‘बिग बॉस 15’ (Bigg Boss 15) के लेटेस्ट एपिसोड में निशांत भट को बिग बॉस ने स्पेशल पावर दी. बता दें कि बिग बॉस के घर में हो रही नियमों की अनदेखी के चलते घर के सभी सदस्यों को दंड दिया. इसके लिए बिग बॉस (Bigg Boss 15) ने मुख्य घर में रहने वालों को भी घर से बाहर निकालकर जंगल में रहने का दंड दिया. इसके बाद सभी कंटेस्टेंट्स को किन्हीं 2 कंटेस्टेंट्स के नाम पर सहमति जताकर एविक्ट करने के लिए कहा. सभी ने डोनल और विधि के नाम पर सहमति भी जताई. इस तरह दोनों बाहर हो गई. लेकिन बिग बॉस (Bigg Boss) का दंड यहीं खत्म नहीं हुआ. उन्होंने घर के कैप्टन निशांत (Nishant Bhat) को एक पावर दी और घर के 8 कंटेस्टेंट्स को नॉमिनेट करने के लिए कहा.Also Read - बोनी कपूर की इस हरकत पर Janhvi Kapoor को आया गुस्सा, पापा को सबके सामने लगाई डांट- Video

‘बिग बॉस 15’ (Bigg Boss 15) के लेटेस्ट प्रोमो में दिखाया गया है कि ‘बिग बॉस’ निशांत (Nishant Bhat) से घर के 8 लोगों को नॉमिनेट करने को कहेंगे। ‘बिग बॉस’ वीडियो में निशांत से कह रहे हैं – ‘निशांत (Nishant Bhat) आप घर के कैप्टन हैं. आप 8 उन लोगों के नाम बताइए जिन्हें आप इस हफ्ते नॉमिनेशन की प्रकिया में असुरक्षित रखना चाहते हैं, ‘ ‘बिग बॉस’ के इस आदेश के बाद निशांत (Nishant Bhat) कुछ घरवालों के नाम लेना शुरू कर देते हैं औऱ वो करीब 8 लोगों को एक साथ घर से बेघर होने के लिए नॉमिनेट कर देते हैं. Also Read - Rashmika Mandanna ने हाई थाई स्लिट ड्रेस में लिखी हॉटनेस की नई कहानी, ग्लैमरस अवतार ने किया घायल- Photo

Captain @TheNishantBhat ko mili ek khaas zimmedaari, jo padd gayi unhi par bhaari! Ab kaunsa dangal hoga #BB15 ke jungle mein?

Jaanne ke liye dekhiye #BiggBoss15, tonight at 10:30 only on #Colors.

Catch it before TV on @VootSelect. @justvoot pic.twitter.com/wPduMgrETc

— ColorsTV (@ColorsTV) October 19, 2021