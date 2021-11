Bigg Boss 15 Latest Updates: छोटे पर्दे का सबसे विवादित रियलिटी शो ‘बिग बॉस 15’ (Bigg Boss 15) इन दिनों खूब लाइमलाइट में है. मेकर्स दर्शकों को एक के बाद एक ट्विस्ट एंड टर्न दे रहे हैं. शो का यह सीजन भी खूब सुर्खियां बटोर रहा है. बीते दिन (शनिवार) ही सलमान खान ने शो से माइशा अय्यर (Miesha Iyer) को बाहर का रास्ता दिखाया था. इस एलिमिनेशन से जहां एक तरफ दर्शकों को झटका लगा वहीं दूसरी तरफ माइशा के सबसे करीबी दोस्त ईशान सहगल की हालत ख़राब हो गई. अब मेकर्स ने घरवालों और दर्शकों को एक और शॉक देने का फैसला किया है.Also Read - Kamal Haasan Birthday: मुख्यमंत्री स्टालिन ने किया बर्थडे विश, साउथ सुपरस्टार महेश बाबू ने कही ये बात

जी हां, मेकर्स ने शो से एक और कंटेस्टेंट का शॉकिंग एलिमिनेशन कर दिया है. इस बार घर से बाहर जाने वाला शख्स कोई और नहीं बल्कि ईशान सहगल (Ieshaan Sehgaal Eliminated) ही हैं. बिग बॉस 15 के इन लव बर्ड्स का सफर अब खत्म हो रहा है. बिग बॉस से जुड़ी इनसाइड स्टोरी बताने वाले पेज 'द खबरी' ने इस बात की पुष्टि की है. 'द खबरी' ने ट्वीट करते हुए यह बताया है कि बिग बॉस 15 से अब ईशान सहगल की भी विदाई होगी.

— The Khabri (@TheRealKhabri) November 6, 2021