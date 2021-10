Miesha Iyer And Pratik Sehajpal Get Into An Argument: बिग बॉस 15 की शुरुआत हो चुकी है और फिलहाल मुख्य घर में मौजूद बिग बॉस ओटीटी के सदस्यों प्रतीक (Pratik Sehajpal) शमिता शेट्टी (Shamita Shetty) निशांत भट (Nishant Bhatt) और जंगल में बाकी लोगों को अलग-अलग राशन मिला है। यहां तक कि जंगल और मुख्य घर के लोगों की किचन अलग है. ये आपस में अपना सामान शेयर नहीं कर सकते हैं, यानि कि ओटीटी के सदस्यों को मुख्य घर में होने की वजह से फिलहाल लग्जरियस लाइफ का आनंद उठाने को मिल रहा है.Also Read - Bigg Boss 15: Kamya Punjabi ने Pratik Sehajpal की लगाई क्लास, बोलीं- आते ही शुरू हो गया तुम्हारा...

इसी दौरान बिग बॉस 15 ओटीटी के कंटेस्टेंट प्रतीक सहजपाल (Pratik Sehajpal) की पहले उमर रियाज और अब मीशा अय्यर से तू-तू, मैं-मैं हो रही है. दरअसल सोमवार के एपिसोड में प्रतीक सहजपाल और मीशा अय्यर (Miesha Iyer) के बीच झगड़ा हो गया. दरअसल प्रतीक सहजपाल ने मीशा को बाथरूम में कपड़े बदलने से रोक दिया.

#BiggBoss15

Aaj jo kapde wala scene hua #PratikSehajpal and #MieshaIyer ke Beech usme kya kon sahi hai?

Mujhe lgta hai pratik ki koi glti nhi thi pratik sahi tha na hi uska intention tha glt.

Or vo jgh bhi nhi thi kapde phn ne ki.

Give your opinions👇#PratikSehajpal 💥#BB15 — Mahendra bahubali❤ (@iambahubali17) October 4, 2021



इसके बाद मीशा अय्यर कोने में जाकर कपड़े बदलती हैं. प्रतीक सहजपाल को पता नहीं होता है कि मीशा कपड़े बदल रही है वह उनकी तरफ आने लगता है, प्रतीक को अपनी तरफ आता देख मीशा जोर से चिल्लाती हैं. मीशा प्रतीक पर चिल्लाती है, 'तुम यहां पर क्यों आ रहे हो जब मैं कपड़े बदल रही हूं.' इस पर प्रतीक कहते हैं कि उसे नहीं पता था कि वह कपड़े बदल रही हैं'.



इसके बाद पूरा घर प्रतीक के खिलाफ हो जाता है, सभी कहते हैं कि वह ये सबकुछ जान बूझकर कर रहे. प्रतीक सहजपाल जवाब देते हुए कहते हैं, ‘मेरे चरित्र पर मत बोलों’. शमिता शेट्टी प्रतीक के लिए स्टैंड लेते हुए कहती हैं कि उसकी मंशा ऐसी नहीं थी, उस पर ऐसे आरोप लगाना बिल्कुल ठीक नहीं है.