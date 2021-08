Bigg Boss 15 OTT: बिग बॉस 15 ने अपने आगाज़ के साथ ही धमाल मचा दिया है. शो को होस्ट करण जौहर सभी कंटेस्टेंट को कॉन्सेप्ट समझाते हैं. एक फीमेल कंटेस्टेंट को मेल कंटेस्टेंट से कनेक्शन बनाना होगा और उसके साथ 6 हफ्ते तक रहना होगा.Also Read - Bigg Boss 15 OTT: कौन है बिग बॉस की कन्फर्म कंटेस्टेंट नेहा भसीन? सुनाया दिल दहला देने वाला किस्सा

सभी कंटेस्टेंट अक्षरा सिंह, नेहा भसीन, उर्फी जावेद, प्रतीक सहजपाल, मूस जट्टाना, शमिता शेट्टी और तमाम कंटेस्टेंट के बाद अंत में दिव्या अग्रवाल और रिदिमा पंडित बच जाती हैं और मेल मेंबर में बचते हैं करण नाथ. यानी दो महिलाएं और एक पुरुष. अब करण को दिव्या और रिदिमा में से किसी एक को चुनना है जिसके साथ वे अगले 6 हफ्ते तक अपनी गेम खेलेंगे.

करण रिदिमा को चुनते हैं. इसी दौरान प्रतीक की दिव्या से तू तू मैं मैं हो जाती हैं. वे कहते हैं कि हमनें एक शो में साथ काम किया था उसके बाद मैंने आपको कई मैसेज किए आपने एक का भी जवाब नहीं दिया. किसी तरह करण, प्रतीक को चुप कराते हैं.

Contestant #12 – This heartthrob is all set to steal your hearts! Kya woh gharwalon ka dil bhi jeet paaegi?@justvoot @BiggBoss @karanjohar #ItnaOTT #BiggBossOTT #BiggBossOTTVootSelect #VootSelect pic.twitter.com/K9UWy26hhe

