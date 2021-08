Bigg Boss 15 OTT: बिग बॉस 15 का आगाज इतना मजेदार रहा तो जाहिर है कि ये शो आगे भी दर्शकों को काफी पसंद आने वाला है. तमाम कंटेस्टेंट के साथ शिल्पा शेट्टी की बहन और बिजनेस मैन राज कुंद्रा की साली शमिता शेट्टी ने भी इस शो में एंट्री ली. जिन्हें देखकर लोग भड़क गए. हालांकि शमिता दर्शकों की इस नाराज़गी को भांप गई थीं जिसे देखते हुए उन्होंने कहा अगर हम सांस लेना नहीं छोड़ते को काम करना क्यों छोड़ दें.Also Read - Bigg Boss 15 OTT: पहले दिन ही हुई Divya Agarwal की प्रतीक से तू तू मैं मैं, एक-दूसरे को गालियां निकाली

शमिता इस शो को कुंद्रा मामले से पहले ही साइन कर चुकी थीं. शमिता ने शो में धमाकेदार एंट्री ली. उन्होंने शरारा..शरारा पर डांस भी किया. Also Read - Bigg Boss 15 OTT: कौन है बिग बॉस की कन्फर्म कंटेस्टेंट नेहा भसीन? सुनाया दिल दहला देने वाला किस्सा

जब मेल एक्टर्स में से किसी एक को चूज़ करने का वक्त आया तो शमिता ने प्रतीक को रिजेक्ट कर दिया. उन्होंने प्रतीक को कोरियन भी कहा जिसे लेकर दोनों में बहस हो गई थी. Also Read - बिग बॉस के घर में मलाइका अरोड़ा के साथ बंद रहना चाहते हैं करण जौहर! होगा जबरदस्त धमाल

Okay….here comes my annual #BiggBoss apology tweet for my Mutuals. #BiggBossOTT has started. I’m ready. I’m watching. I’m excited. I’M SORRY. Please feel free to mute me for a few months if you really need to.

— SophiaQ (@SophiaAQ) August 9, 2021