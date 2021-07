Bigg Boss 15 Promo Neha Bhasin is ready to rule in Karan Johar’s OTT: ‘बिग बॉस 15’ (Bigg Boss 15) का एक नया प्रोमो सोशल मीडिया पर शेयर किया गया है। इस प्रोमो में बॉलीवुड की जानी मानी सिंगर नेहा भसीन (Neha Bhasin) टशन दिखाती नजर आ रही हैं. प्रोमो में नेहा भसीन ने ये साफ कर दिया है कि वो ‘बिग बॉस 15’ के घर में अपनी आवाज का जादू चलाने आ रही हैं और इसके साथ ही इस प्रोमो में बॉलीवुड की जानी मानी सिंगर नेहा भसीन (Neha Bhasin) टशन दिखाती नजर आ रही हैं.Also Read - Bigg Boss OTT: बिग बॉस का चेहरा बन सकते हैं नेहा कक्कड़ और टोनी कक्कड़! क्या बनेंगे शो का हिस्सा?

नेहा भसीन (Neha Bhasin) के बारे में बता दें कि सोशल मीडिया पर उनका गाना बाजरे दा सिट्टा समेत कई सॉन्ग सुपरहिट सॉन्ग दिए हैं. नेहा भसीन इससे पहले ‘झलक दिखला जा’ में हिस्सा ले चुकी हैं. वह ‘लव मी इंडिया’ शो में जज रह चुकी हैं. नेहा ने म्यूजिक कंपोजर समीर उद्दीन से शादी की है. Also Read - 'दिल दियां गल्लां' फेम नेहा भसीन का नया गाना 'Tu Ki Jaane' बोल्डनेस से है भरपूर, इंटिमेट शॉट्स मगर...

इस बार, बिग बॉस 15 एक अलग पैटर्न को फॉलो कर रहा है. पहले बिग बॉस ओटीटी वूट पर स्ट्रीम होगा. वूट पर बिग बॉस 6 सप्ताह के लिए स्ट्रीम होगा. इसे फिल्ममेकर करण जौहर होस्ट करेंगे. शो के 6 हफ्ते पूरे के होने बाद बिग बॉस 15 का आगाज होगा और ये कलर्स पर ही आएगा. सलमान खान बिग बॉस 15 को होस्ट करेंगे. बिग बॉस 15 में बिग बॉस ओटीटी से ज्यादा कंटेस्टेंट्स होंगे. फिर ये शो 6 महीने तक चलेगा, जोकि अब तक के सभी सीजन से ज्यादा लंबा होगा. Also Read - 21 साल की उम्र में अपने साथ हुए वाकये को याद कर नेहा भसीन ने अनु मलिक को कहा 'दरिंदा'