Bigg Boss 15 Updates: टीवी का सबसे विवादित रियलिटी शो 'बिग बॉस 15' (Bigg Boss 15) इन दिनों काफी सुर्ख़ियों में हैं. बिग बॉस 15 (Bigg Boss 15 Finale) का ग्रैंड फिनाले इस वीकेंड 29 और 30 जनवरी को होने के लिए पूरी तरह तैयार है. ऐसे में शो को लेकर हर तरफ गहमा गहमी का माहौल है. घर के अंदर भी टेंशन का मौसम है. जो कंटेस्टेंट बचे हैं वो जीतने के लिए किसी भी हद तक जा सकते हैं. मगर बीते दिनों कुछ ऐसा हो गया जिसे किसी को उम्मीद नहीं थी. कम वोट मिलने के बाद मेकर्स ने एंटरटेनमेंट क्वीन राखी सावंत (Rakhi Sawant) को बीते एपिसोड में घर से बाहर का रास्ता दिखा दिया. इस एलिमिनेशन से राखी को गहरा सदमा लगा है और ऐसा लग रहा है कि वो अंदर से टूट गई हैं. बिग बॉस के घर से निकलने के बाद राखी (Rakhi Sawant Upset From Her Elimination) ने अपना दर्द बयां किया है. हाल ही में उनका एक वीडियो सामने आया है जिसमें वो पापराजी के सामने अपना दुःख व्यक्त कर रही हैं.

वीडियो में राखी सावंत (Rakhi Sawant Viral Video) कह रही हैं कि बिग बॉस वालों ने उनका इस्तेमाल किया है. राखी ने इमोशनल होकर कहा कि बिग बॉस के मेकर्स हर साल एंटरटेनमेंट के लिए मेरा यूज़ करते हैं मगर कभी विनर के लायक नहीं समझते. प्रेस से बात करते हुए उन्होंने कहा कि 'मैं टिश्यू पेपर नहीं हूं बिग बॉस. मैं जीती जागती इंसान हूं. जब तक संतरे में रस होता है, बिग बॉस एंटरटेनमेंट के लिए इसे निचोड़ते हैं और इसके छिलके फेंक देते हैं. मैं कोई संतरा, निंबु या कोई टिशू पेपर नहीं हूं.'

एक्ट्रेस यह सब कहते हुए बेहद भावुक भी नज़र आईं. उन्होंने आगे कहा कि ‘मेकर्स जब तक मन चाहे मेरा इस्तेमाल करते हैं और फिर फिनाले से पहले मुझे बाहर कर देते हैं.’ एक्ट्रेस ने ये भी कहा कि वो इस शो से बहुत प्यार करती हैं और वो विनर बनने के लायक भी हैं मगर मेकर्स ये नहीं चाहते’. राखी के इस वीडियो पर उनके फैंस जमकर कमेंट कर रहे हैं और उनका सपोर्ट कर रहे हैं.