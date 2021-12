Rashami Desai Crying After Rakhi Talking About Actress Ex Husband Nandish Sandhu: ‘बिग बॉस 15’ (Bigg Boss 15) में अब फिनाले का दिन नजदीक आ रहा है. बिग बॉस 15 (Bigg Boss 15) का सफर घरवालों के लिए काफी उतार-चढ़ाव वाला रहा, जहां घर के अंदर आने के बाद कुछ लोगों के रिश्ते खराब हुए तो वहीं कई रिश्ते बन गए. बिग बॉस 15 (Bigg Boss 15) में फिर से हिस्सा लेने वाली रश्मि देसाई (Rashmi Desai) इन दिनों जमकर चर्चा का विषय बनई हुई हैं औऱ वो उमर रियाज (Umar Riyaz) के साथ अपने रिश्ते को लेकर भी खुब सुर्खियां बटोर रही हैं. ऐसे में अब, बिग बॉस 15 (Bigg Boss 15) के लेटेस्ट एपिसोड में रश्मि देसाई (Rashmi Desai) की पर्सनल लाइफ के बारे में चर्चा होते दिखी. इतना ही नहीं रश्मि देसाई (Rashmi Desai) को अपनी पर्सनल लाइफ में आए इन दुखी पलों को याद करते हुए और रोते हुए भी देखा गया. दरअसल राखी सांवत (Rakhi Sawant) ने रश्मि देसाई (Rashmi Desai) से उनके तलाक की बातें करती हैं जिसकी वजह सेरश्मि देसाई (Rashmi Desai) बहुत इमोशनल हो जाती हैं.Also Read - भोजपुरी एक्ट्रेस Avantika Yadav का टैटू देख आप भी हो जाएंगे दीवाने, नाभि वाली पियर्सिंग भी कर देगा मदहोश

पति के बारे में बात नहीं करना चाहती हैं रश्मि

दरअसल, 'बिग बॉस 15' (Bigg Boss 15 Latest Episode) के लेटेस्ट एपिसोड में राखी सावंत ने रश्मि देसाई से नंदीश संधू से तलाक होने की वजह पूछी. पहले तो जो जवाब देने से बचती हैं और इसके बाद कहती हैं कि वह इस बारे में बात नहीं करना चाहती हैं. रश्मि ने राखी से कहा कि वह इसके बारे में बात करने में विश्वास नहीं करती क्योंकि यह दूसरे शख्स (नंदीश) की लाइफ को प्रभावित कर सकता है. रश्मि ने कहा कि वह किसी ऐसी चीज के बारे में बात करने में सहज नहीं हैं जो उनके जीवन पर नकारात्मक प्रभाव डाल सकती है. उन्होंने कहा, "मैं किसी को दुख नहीं पहुंचाना चाहती." इस पर प्रतिक्रिया देते हुए राखी ने सवाल किया, "अच्छा बुरा होगा?"

मेरे साथ किसी और का नाम भी जुड़ा हुआ है

बाद में रश्मि देसाई को गार्डन एरिया में पूल के किनारे बैठकर रोते हुए देखा गया. वहीं, रश्मि ने कहा वो मैं यहां नहीं बता सकती, लेकिन तलाक मैंने लिया था. जिसके बाद राखी ने कहा अगर तू सहज नहीं है ये बताने में तो रहने दे. रश्मि ने राखी की बात का जवाब देते हुए कहा कि बात ये नहीं है की पूरी दुनिया को पता है. बात सिर्फ ये है की मेरे साथ किसी और का नाम भी जुड़ा हुआ है और मैं नहीं चाहती खराब हो और मैं मेरा कोई ऐसा इंटेंशन नहीं है