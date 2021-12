Rashami Desai express her love to Umar Riaz: ‘बिग बॉस 15’ (Bigg Boss-15) की प्रतियोगी रश्मि देसाई ने टिकट टू फिनाले (Ticket To Finale) टास्क के दौरान उमर रियाज (Umar Riaz) से अपने प्यार का इजहार करते हुए आई लव यू कहा. रशिम ने ऐसा तब भी किया जब उसकी देवोलीना भट्टाचार्जी के साथ तीखी बहस हो रही थी. पिछले एपिसोड में, जब अभिजीत बिचुकले ने देवोलीना से उनके गाल पर किस करने के लिए कहा, तो उन्होंने उन्हें सीमा पार न करने की चेतावनी दी. तेजस्वी प्रकाश देवोलीना के लिए खड़ी हुई, लेकिन रश्मि उनके पक्ष में नहीं थीं. दरअसल, रश्मि ने देवोलीना से कहा कि उसे पता होना चाहिए कि रेखा कैसे खींचनी है और अगर वह हर समय दखल देती रहती है, तो दूसरे भी ऐसा ही करेंगे.Also Read - Mia Khalifa के नकली ब्रेस्ट वाले बयान पर मचा बवाल, 'बेटी' बोलीं- मम्मी इतने पैसे..

इस बहस के दौरान देवोलीना ने रश्मि से कहा कि अगर वह उमर रियाज को पसंद करती है, तो उसने उससे यह कहने की हिम्मत क्यों नहीं की. देवोलीना को जवाब देने के लिए, रश्मि उमर के पास गई, और रियाज से आई लव यू कह दिया.

बाद में, उन्होंने देवोलीना को चुनौती दी, अब आप क्या कहेंगी? उन्होंने देवोलीना को अवसरवादी बताया. तेजस्वी ने बाद में रश्मि से पूछा कि क्या वह वास्तव में उमर को पसंद करती हैं.

रश्मि ने जवाब दिया कि उसने इसके बारे में कभी नहीं सोचा था, लेकिन हां, वह उसके साथ अच्छी तरह से जुड़ी हुई है.