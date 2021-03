Bigg Boss 15 salman khan offer Arshi Khan to come in the show with son Sheru – बिग 14 में अर्शी खान ने लोगों का बहुत मनोरंजन किया था. यही वजह है कि इस सलमान खान ने बिग बॉस 15 के लिए भी अर्शी को आने के लिए कहा है. Also Read - 'Aashiq Banaya Aapne' की एक्ट्रेस Tanushree Dutta ने घटाया 15 किलो वजन, देखें एक्ट्रेस का ट्रांसफॉर्मेशन

पिछली बार ये टीवी एक्ट्रेस शेरू (खिलौना जिसे वो अपना बेटा कहती हैं) आई थीं. अर्शी ने सलमान के बारे में बात करते हुए कहा कि वो चाहते हैं कि मैं दोबारा आकर लोगों का मनोरंजन करूं.



बता दें, बिग बॉस 14 (Bigg Boss 14) में घर से बाहर आने के बाद अर्शी खान (Arshi Khan) ने अपने सोशल मीडिया पर अपनी आवाम के लिए बेहद खास औऱ इमोशनल मैसेज लिखा है, ‘लव यू आवाम…. मेरे बिग बॉस में जाने का मकसद यही था कि आपको मैं पूरी तरह से एंटरटेन कर सकूं और आपके दिल में जगह बना सकूं. जो मैंने बनाई भी है. थैंक यू आपके इतने प्यार और सम्मान के लिए. अर्शी खान आपको प्यार करती है. मेरे सफर की सबसे खास बात शो में बने मेरे दोस्त हैं. ये जिंदगीभर मेरे साथ रहेंगे, मैं आप सबसे प्यार करती हूं और आपको मिस करूंगी.’