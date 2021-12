Bigg Boss 15 Salman Khan Slams Karan And Shamita As Well: बिग बॉस 15 (Bigg Boss 15) में इन दिनों बहुत कुछ चल रहा है जहां एक तरफ घरवाले जमकर एक दूसरे के साथ झगड़ा कर रहे हैं. वहीं घर में अभिजीत भिचुकले (Abhijit Bichukale) के आने से जमकर हंगामा हो रही है. ऐसे में आज सलमान खान (Salman Khan) आज एक बार फिर बिग बॉस 15 (Bigg Boss 15) के फैंस के लिए धमाकेदार वीकेंड का वार (Weekend Ka Vaar) लेकर आने वाले है और इस दौरान जमकर बहस बाजी होती हुई दिखाई देगी और साथ ही सलमान खान (Salman Khan) हर किसी की क्लास लगाएंगे औ साथ ही में घर में इस बार दो खास मेहमान आने वाले हैं. जहां एक तरफ सार अली खान (Sara Ali Khan) अपनी आने वाली फिल्म अतरंगी रे (Atrangi Re) के प्रमोशन के लिए आएंगी वहीं रवीना टंडन (Raveena Tandon) का दीदार लोगों को शो पर होगा. ऐसे में शो में रवीना टंडन (Raveena Tandon) जब आएंगी तो उनके और सलमान खान (Salman Khan) के सामने ही घरवाले जमकर लड़ाई करने लगेंगे जिसके बाद भाईजान का पारा चढ़ जाएगा. वहीं सोशल मीडिया पर शेयर किए एक वीडियो में दिख रहा है कि कैसे सलमान खान (Salman Khan) करण कुद्रां (Karan Kundra) शमिता शेट्टी (Shmaita Shetty) की क्लास सलमान खान (Salman Khan) जमकर लगा रहे हैं.Also Read - KBC 1000 Episode: फिल्मों से जब अमिताभ बच्चन को दिखाया गया बाहर का रश्ता, तो मजबूरी में चुनी केबीसी की Hot सीट

करण पर जमकर सलमान खान

सलमान खान एक बार फिर करण कुंद्रा (Karan Kundrra) को भड़कते हुए नजर आएंगे. वहीं, शमिता शेट्टी (Shamita Shetty) के व्यवहार पर भी उनको पाठ पढ़ाने वाले हैं. दरअशल हाल ही में प्रतीक सहजपाल और करण के बीच जबरदस्त लड़ाई हो गई थी. इस लड़ाई में करण ने प्रतीक को लात मारी थी. ऐसे में इसी बात को लेकर सलामन नेकरण की जमकर क्लास लगाई और कहा कि 'बीच-बीच में आपकी अक्ल कहां घास चरने जाती है? आपके पास जब शब्द नहीं होते हैं तब आप हाथ पैर चलाने पर उतर आते हो.' सलमान का गुस्सा देख करण सिर नीचे कर बैठे नजर आ रहे हैं.' इसके आगे उन्होंने कहा कि 'मैं अंदर आ जाता हूं, मुझे पटक कर दिखाओ'.

रवीना और सलमान खान के सामने मचेगा हंगामा

जहां एक तरफ सारा अली खान (Sara Ali Khan) अपनी फिल्म 'अतरंगी रे (Atrangi Re)' को प्रमोट करने के लिए पहुंचेंगी. वहीं रवीना टंडन (Raveena Tandon) भी आएंगी और इस दौरान उन्होंने घर वालों को कुछ टास्क दिए जिसके बाद जमकर बवाल मचा. दरअसल रवीना टंडन घर में एक टास्क कराने के लिए पहुंचेंगी, जिसमें घरवाले उन घरवालों के नाम तय करेंगे, जिनकी इस हफ्ते गलती है. रश्मि देसाई, अभिजीत भिचुकले का नाम लेंगी. उन्होंने शमिता शेट्टी के बारे में कुछ समय के लिए एक टिप्पणी की है और कहा है, 'मेरी जोड़ी की जूती है शमिता'.

View this post on Instagram A post shared by MakeFunday369 (@letsmakefunday999)



सलमान के सामने भिड़ी शमिता और अभिजीत

ये सुनकर सारे घरवाले अभिजीत के पास जाते हैं औऱ उसे शांत कराने की कोशिश कराते हैं और साथ ही इस दौरान शमिता एक बार फिर से रोती हुई नजर आती हैं. अभिजीत ने सलमान खान से कहा कि शमिता उनके उपनाम का मजाक उड़ाती है और इसलिए उन्हें यह कहने में कोई शर्म नहीं है कि ऐसी लड़कियों को मैं जूती पर रखता हूं. पूरा घर अभिजीत के खिलाफ खड़ा हो जाता है और चिल्लाता है. वह वहां से बाहर निकल जाते हैं और कहते हैं ‘भाड़ में गया ये शो, अच्छे खानदान का हूं मैं’.इसके बाद सलामन गुस्से में नजर आते हैं और शमिता सलमान खान के साथ बहस करती है और कहती है, ‘वह यहां क्यों है, अगर वह मेरी तुलना अपने जूते से करने जा रहा है’. सलमान ने आगे उन्हें फटकार लगाई कि सिर्फ इसलिए कि अभिजीत ने कहा कि इसका मतलब वो ही होगा. सलमान शमिता पर गुस्सा हो जाते हैं और उससे कहते हैं कि वह अभिजीत से नहीं पूछ सकती कि वह शो में क्या कर रहा है और यह शर्मनाक है. गुस्से में सलमान कहते हैं लानत है. सलमान खान की ये बात सुनने के बाद शमिता शेट्टी रोती हुई नजर आईं.