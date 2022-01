Karan Kundrra Mother Upset With Salman Khan As He Claim Kundra A Toxic Bf: बिग बॉस 15 (Bigg Boss 15) में पिछले वीकेंड के वार (Weekend Ka Vaar) में एक बार फिर से शो के होस्ट सलमान खान (Salman Khan) ने शो के सबसे मजबूत दावदेदारों में से एककरण कुंद्रा (Karan Kundrra) पर जमकर बरसे थे औऱ इसका कारण था उनका तेजस्वी प्रकाश (Tejasswi Prakash) के साथ व्वहार और साथ ही गेम में उन्हें मौका ना देने का, इसी बात पर सलमान खान ने जमकर करण को डांट लगाई थी. वैसे तो करण कुंद्रा और तेजस्वी प्रकाश के बीच की नजदीकियां चर्चा में हैं. (Karan Kundrra Tejasswi Prakash Love) दोनों ही एक दूसरे के साथ रिश्ते में हैं और हाल ही में घरवालों ने भी इस रिश्ते पर अपनी मुहर लगाई है. ऐसे में वीकेंड का वार में शो के होस्ट सलमान खान ने उन्हें “टॉक्सिक बॉयफ्रेंड” कहा था, जिस पर अब एक्टर की मां सुनीता कुंद्रा (Sunita Kundra) ने अपनी बात रखी है.Also Read - दिमाग से गंदी परते हटाए और देखें हीरोइनों की ब्रेस्ट फीडिंग की तस्वीरें, जिन्हें Evelyn की तरह किया गया ट्रोल

करण कुंद्रा की मां सुनीता कुंद्रा ने सलमान खान के बयान पर बात करते हुए एक इंटरव्यू में कहा- ‘मुझे लगा कि सलमान खान, करण के साथ बेहद कठोर थे. मैं उस रात सो नहीं पाई थी.’ सुनीता के ऐसा कहने पर करण के पिता एसपी कुंद्रा ने बीच-बचाव करते हुए कहा, ‘वो मां बनकर बोल रही हैं.’ सुनीता कुंद्रा ने आगे कहा कि तीन महीने बाद बात करके बेटे से अच्छा लगा, लेकिन वह अपने बेटे को काफी मिस कर रही हैं क्योकि वह उसके पसंद का खाना नहीं बना पाती हैं. Also Read - 'त्वाडा कुत्ता टॉमी' के बाद फिर से शहनाज गिल और यशराज मुखते फिर से आए साथ, बनाया दिलचस्प Video

करण कुंद्रा की मां ने आगे कहा कि ‘वो सलमान खान हैं हम क्या कह सकते हैं. कोई मुझे कह रहा था कि सलमान खान की कोशिश उन्हें जगाने की है. ताकि वो गेम में अच्छा करें और हमें बुरा नहीं महसूस करना चाहिए, लेकिन मैं चाहूंगी कि नेशनल टीवी पर जगे इससे बेहतर हैं कि वो सोते रहे. हमने देखा है कि कैसे कई लोग उनके पास आते हैं और वो सभी की परेशानियां खूबसूरती से सुनते हैं और वो खुशी-खुशी चले जाते हैं. हमें खुशी है कि हमारा बेटा अच्छे तरीके से गेम खेल रहा है.’