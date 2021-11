Bigg Boss 15 Umar Riaz And Simba Nagpal Fight: बिग बॉस 15 (Bigg Boss 15) में आजकल जमकर लड़ाई देखने को मिल रहा है, ब दर्शकों को इस शो में झगड़ों से लेकर लव ट्रायंगल, ड्रामा से लेकर कैटफाइट सब कुछ देखने मिला है. लेकिन आज के एपिसोड में और बिग बॉस के लाइव फीड के जिस बात ने सभी का ध्यान खींचा है वो हैं सिम्बा (Simba Nagpal) और उमर (Umar Riaz) का झगड़ा. इस झगडे़ में सिम्बा ने उमर को दिया हुआ धक्का इस सीजन में हुई कुछ हिंसक घटनाओं में से एक हैं. अपने भाई को अकेले बिग बॉस 15 में लड़ते हुए देख अब उनके भाई और बिग बॉस 13 के कंटेस्टेंट आसिम रियाज और उनकी गर्लफ्रेंड उमर के बचाव में आगे आएं हैं.Also Read - Top Entertainment News: शाहरुख खान बेटे आर्यन को लेकर हैं परेशान, सिंबा नागपाल ने उमर रियाज को कहा 'आतंकवादी'

वीडियो में उमर रियाज ने पहले सिंबा नागपाल की मां को गाली दी जिसे सुनने के बाद वो भड़क गए. बिना देरी किए सिंबा (Simba) ने धक्का मारकर उमर रियाज को स्वीमिंग पूल में गिरा दिया. पहली बार दर्शकों ने और घरवालों ने सिंबा नागपाल को इस तरह से गुस्से में देखा. हर कोई सिंबा के इस अंदाज को देखने के बाद शॉक्ड है. वहीं दूसरी तरह उमर रियाज पर हाथ उठाकर सिंबा बुरी तरह से मुसीबत में फंस चुके हैं.

भाई को सपोर्ट करते हुए अपने ट्विटर अकाउंट पर आसिम लिखते हैं कि, “इससे @realumariaz को चोट लगेगी, इसमें समय लगेगा, इसके लिए समर्पण की आवश्यकता होगी, इसके लिए इच्छाशक्ति की आवश्यकता होगी, आपको सही निर्णय लेने की आवश्यकता होगी आपको बलिदान देना होगा, आपको खुद को आगे बढ़ाना होगा. अधिकतम लेकिन मैं आपसे यह वादा करता हूं, जब आप अपने लक्ष्य तक पहुंच जाएंगे, तो यह सब इसके लायक होगा.”

It will hurt @realumarriaz

It will take time, It will require dedication

It will require will power

You will need to make healthy decisions

You will have to sacrifice,You will have to push your body to the max but I promise you this, when u reach your goal,It will be worth it.

— Asim Riaz (@imrealasim) November 2, 2021