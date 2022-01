Karan Kundrra In Shock After BB15 Finale: बिग बॉस 15 (Bigg Boss 15) आखिरकार खत्म हो गया है और इस सीजन तेजस्वी प्रकाश (Tejasswi Prakash) ने ट्राफी अपने नाम कर ली. प्रतीक सहजपाल (Pratik Sehajpal) फर्स्ट रनर अप और करण कुंद्रा (Karan Kundrra) सेकेंड रनर अप रहे. एक्ट्रेस की जीत पर उनके फैंस काफी खुश है, लेकिन कुछ लोग इस विनर के बाद बिग बॉस को फेयर नहीं बता रहा है. तेजा की जीत के बाद नेटिजन्स दो हिस्सों में बंट गए और कई लोगों ने महसूस किया कि वह ट्रॉफी के लायक नहीं थी.वहीं कई लोग अदाकारा को लगातार सपोर्ट भी कर रहे हैं. इसी बीच में तेजस्वी प्रकाश के नए प्यार करण कुंद्रा के एक सोशल मीडिया पर किए गए ट्वीट ने सबको हैरान कर दिया है और ऐसा लगता है कि वो अपनी गर्लफ्रेंड के जीत से बहुत खुश नहीं हैं. ऐसा हम नहीं बल्कि करण का पोस्ट इशारा कर रहा है.Also Read - Bigg Boss Female Winner: तेजस्वी प्रकाश से लेकर श्वेता तिवारी तक, 'बिग बॉस' में रहा है 'टीवी की बहुओं' का दबदबा

करण कुंद्रा ने अपने ट्विटर हैंडल से दो ट्वीट किए है. पहले ट्वीट में करण ने लिखा, आप सभी को मेरे पूरे सफर में प्यार और समर्थन और दया के लिए धन्यवाद देता है.. देर से ट्वीट के लिए खेद है.. आज कई चीजों से भरोसा उठ गया, लेकिन उम्मीद है कि खुद से भरोसा नहीं खोऊंगा. आप सभी मेरे लिए चट्टान की तरह खड़े रहे है’. Also Read - Lata Mangeshkar Health Update: वेंटिलेटर सपोर्ट से हटीं लता मंगेशकर, कोरोना और निमोनिया से हुईं रिकवर

A big big biggggg thank you to each and everyone of you for all the love and support and kindness that you showered on me throughout my journey.. sorry for the late tweet.. Lost faith in a lot of things today but hopefully not in myself.. you’ve stood by me like a rock

