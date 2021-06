Bigg Boss 15 Update Show Will Be Air for Six Months: टीवी का सबसे चर्चित शो ‘बिग बॉस’ 15 (Bigg Boss 15) एक बार फिर से आने वाला है, सीजन 14 बेहद सफल रहा था और राखी सावंत ने जबरदस्त एंटरटेन किया था. ऐसे में अब ‘बिग बॉस’ 15 (Bigg Boss 15) फिर से दर्शकों का मनोरंजन करने आ रहा है और शो को लेकर अब नया अपडेट सामने आया है कि इस बार शो में सेलिब्रिटीज से पहले एंट्री कॉमनर्स लेंगे. Also Read - Bigg Boss 15 में एंट्री लेने के लिए कोई भी हद पार करने को तैयार Arshi Khan, देखिए क्या कहा?

'बिग बॉस' 15 (Bigg Boss 15) शो के मेकर्स प्लान कर रहे हैं कि कॉमनर्स जो भी ऑडिशन्स के जरिए सेलेक्ट होंगे, उन्हें पहले घर में रखा जाएगा. रिपोर्ट के मुताबिक, 'बिग बॉस' के घर में मशहूर हस्तियों के साथ आम लोग भी नजर आ चुके हैं. वहीं, 'बिग बॉस' 15 में सिलेब्रिटीज से पहले कॉमनर्स को घर में लाया जाएगा. बिग बॉस 15 के घर का कंस्ट्रक्शन का काम शुरू होने वाला है.

'बिग बॉस' 15 के लिए अभी तक कुछ सेलेब्स को इन्विटेशन दे दिया है. जिसमें वरुण सूद, नेहा मर्दा, भूमिका चावला, पार्थ समथान, रिया चक्रवर्ती, सुरभि चंदना के शामिल होने के कयास सोशल मीडिया पर लगाए जा रहे हैं. हालांकि अभी तक फाइल लिस्ट सामने नहीं आई है. शो की प्रीमियर डेट अक्टूबर 2021 बताई जा रही है. हालांकि इसकी ऑफिशयल अनाउंसमेंट नहीं हुई है, इसके साथ ही खबर है शो इस बार 6 महीने तक चलेगा