Bigg Boss 15 Jay Bhanushali Leaves Shamita Shetty Blushing: इन दिनों शमिता शेट्टी (Shamita Shetty) के साथ अपनी नई-नई दोस्ती के रिश्ते को लेकर काफी सुर्खियां बटोर रहे हैं. दोनों की मुलाकात बिग बॉस ओटीटी के दौरान हुई थी और दोनों का रिश्ता घर के बाहर भी बनी हुई है. ऐसे में अब जबकि शमिता बिग बॉस के घऱ में हैं औऱ राकेश घर के बाहर हैं तो ऐसे में शमिता शेट्टी (Shamita Shetty) अपने नए नए रिश्ते को मिस कर रही हैं और इस दौरान बिग बॉस 15 के हाउस में रह रहे सदस्यों के साथ शमिता ने ये बात शेयर की और उनकी बात सुनकर सभी उनके साथ मस्ती करने लगे.Also Read - रोटी लपेटने वाले फॉयल जैसे कपड़े पहन Malaika Arora ने कराया फोटोशूट, लोग बोलें- हॉटनेस ओवरलोडिड

दरअसल, हुआ ऐसा कि शमिता (Shamita Shetty) गार्डन एरिया में जय भानुशाली(Jay Bhanushali) विधि पांडया, उमर रियाज़, विशाल कोटियान और तेजस्वी प्रकाश के साथ बैठी थीं तभी एक्ट्रेस ने कहा कि वो राकेश को मिस कर रही हैं. घरवालों ने शमिता की बात सुनकर उनकी खिंचाई करना शुरू कर दी. जय ने उन्हें बताया कि मराठी पत्नी कैसी होती है. Also Read - Bigg Boss 15: Karan Kundrra को बिग बॉस से फायदा होगा या नुकसान? बोले- लोगों को पता चल जाएगा...

Awwwwwwiiiieee, @ShamitaShetty Missing @RaQesh19 and all the housemates teasing her! 😁🤣😍 Such a Cutiiiieeeeeeee! 😍 And okay, SHAMITA SHETTY BAPAT Sounds All LIT! 😍😍🔥🔥🙈 #ShamitaShetty #RaqeshBapat #ShaRa#BiggBoss15 @ColorsTV @BiggBoss pic.twitter.com/dRAYPO3AH3

— A Dreamer’s Musings (@dreamer_musings) October 4, 2021