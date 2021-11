Bigg Boss 15 Updates: छोटे पर्दे का सबसे विवादित रियलिटी शो बिग बॉस 15 (Bigg Boss 15) खूब सुर्खियां बटोर रहा है. शो की जब से शुरुआत हुई तब से वो लगातार चर्चा में है. सलमान खान (Salman Khan) द्वारा होस्ट किए जाने वाले इस शो में जहां एक तरफ लड़ाई झगड़ा दिख रहा है वहीं दूसरी तरफ घर में इश्क़ और मोहब्बत की कहानी भी चल रही है. बिग बॉस 15 (Bigg Boss 15) के घर में लगातार करण कुंद्रा (Karan kundrra) और तेजस्वी प्रकाश (Tejasswi Prakash) की दोस्ती पहले दिन से ही सुर्खियों में बनी हुई है. वक़्त के साथ दोनों करीब भी आते जा रहे हैं. इन सबके बीच लोगों को करण का ये ‘इश्किया’ रूप ज़्यादा पसंद नहीं आ रहा है.Also Read - Amrapali Dubey ने ऐसे लचकाई कमरिया कि देखने वाले रह गए दंग, बोलीं- 'ए राजा हमके बनारस घुमाई दा' | Video

Will we ever get to see #KaranKundrra doing something else in the show except manaoing #TejasswiPrakash ???? Its boring as hell, how many people do u need Karan to tell you that u hav lost the plot, you are no where in this race anymore 😡😡 it’s so disappointing #BB15 @ColorsTV

— Kamya Shalabh Dang (@iamkamyapunjabi) November 8, 2021