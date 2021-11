Bigg Boss 15 Updates: स्वास्थ्य संबंधी समस्याओं के कारण रियलिटी शो ‘बिग बॉस 15’ (Bigg Boss 15) को छोड़ने वाली शमिता शेट्टी (Shamita Shetty) ने फिर से घर में प्रवेश किया है. सूत्रों के अनुसार वह रश्मि देसाई, देवोलीना के साथ ‘वीकेंड का वार’ में नजर आएंगी. भट्टाचार्जी और अभिजीत बिचुकले (पिछली बार ‘बिग बॉस मराठी सीजन 2’ में देखे गए), ये सभी वाइल्ड कार्ड एंट्री से आए हैं. राकेश बापट के जाने के बाद शमिता तुरंत चली गई. शुरुआत में यह अफवाह थी कि राकेश भी शो में फिर से प्रवेश कर सकते हैं, लेकिन बाद में पुष्टि हुई कि वह नहीं करेंगे.Also Read - Kareena Kapoor ऐसे कपड़ों में निकल गईं रोड पर, लोग बोले- नाईटी पहनकर आ गई...Photos हुईं Viral

She has turned her pain into Power ❤️💪 That is SHAMITA SHETTY for you 🥰🥺 Queen is Back ❤️@ShamitaShetty #ShamitaShetty #ShamitalsTheBoss #BBQueenShamita pic.twitter.com/sncvKGnjcz

— taiyabaaaaa🦋 (@Taiyaba_Pari) November 19, 2021