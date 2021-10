Bigg Boss 15 Updates: टीवी का सबसे विवादित रियलिटी शो ‘बिग बॉस 15’ (Bigg Boss 15) पूरे ज़ोर-शोर से शुरू हो चुका है. ओटीटी के बाद छोटे पर्दे पर इस शो ने हंगामा मचाना शुरू कर दिया है. शो शुरू होते ही घर के अंदर विवाद भी शुरू हो चुका है. इस वक्त घर में करीब 16 सदस्य मौजूद हैं. शो में ‘बिग बॉस ओटीटी’ से आए शमिता शेट्टी, प्रतीक सहजपाल और निशांत भट्ट भी हैं जिनको लेकर खूब चर्चा भी हो रही है.Also Read - Bigg Boss 15 के घर में अफसाना खान ने की हाथापाई, विधी पंड्या के दांत तोड़ने पर हुईं आमादा

प्रतीक सहजपाल (Pratik Sehajpal) बिग बॉस के घर के अंदर घुसते ही लाइमलाइट में आ चुके हैं. ऐसे में बिग बॉस की एक्स कंटेस्टेंट काम्या पंजाबी (Kamya Punjabi) ने प्रतीक पर निशाना साध दिया है. दरअसल प्रतीक को काम्या ने सोशल मीडिया पर नसीहत दे डाली है. Also Read - Bigg Boss 15 Update: जय भानुशाली और प्रतीक सहजपाल के बीच हुई हाथापाई, झगड़ों में ही बीता घर का पहला दिन

I know just saw the epi, aate hi shuru ho gaye tum toh #PratikSehajpal 🙄 n why???? It was not required…. The best was “tunda fight” 🤣🤣🤣🤣🤣 #VishalKotian that was tooooo good #BiggBoss15 @ColorsTV @BiggBoss https://t.co/kFCABQ4wFG

— Kamya Shalabh Dang (@iamkamyapunjabi) October 4, 2021