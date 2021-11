Bigg Boss 15 Updates: बिग बॉस 15 (Bigg Boss 15) इन दिनों खूब सुर्ख़ियों में हैं. शो में हर दिन नए नए हंगामे खड़े हो रहे हैं. इस बार तो सोशल मीडिया पर लोग सलमान खान (Salman Khan) पर ही गुस्सा उतार रहे हैं. बीते दिनों बिग बॉस के घर में उमर रियाज़ (Umar Riaz) और सिम्बा नागपाल के बीच ज़बरदस्त लड़ाई देखने को मिली जिसपर खूब बवाल भी मचा. बीते दिन वीकेंड का वार स्पेशल एपिसोड में सुपरस्टार सलमान खान ने इस मामले पर सिंबा नागपाल (Simba Nagpal) के सपोर्ट में बात कर दी. ‘भाईजान’ की यही बात लोगों को नागवार गुज़र गई.Also Read - Padma Shri Award 2020: कंगना रनौत, करण जौहर समेत इन फिल्मी हस्तियों को मिला पद्मश्री पुरस्कार- Photos

Being a fan of @BeingSalmanKhan it pains me to see the way the makers of #BB15, hand him over a scripted pitch which holds no truth!! Shame on @ColorsTV @EndemolShineIND Siimba Nagpal ko #UmarRiaz ne uksaya nahi tha. Aur yeh poori duniya ne dekha hai. AUDIENCE WITH UMAR RIAZ — Lubna Lah (@Lubna_Lah) November 7, 2021

दरअसल सलमान खान ने उमर रियाज (Umar Riaz) और सिंबा नागपाल की लड़ाई पर बोलते हुए कमेंट किया था कि सिंबा नागपाल ने जो किया वो गलत था. मगर ये एक्शन का रिएक्शन था. बस इसी बात के बाद से सोशल मीडिया पर लोगों ने उमर रियाज़ के सपोर्ट में ट्वीट करना शुरू कर दिया और मेकर्स को भी निशाने पर ले लिया. ट्विटर पर ‘AUDIENCE WITH UMAR RIAZ’ ट्रेंड हुआ. Also Read - Khesari Lal Yadav New Chhath Geet 2021: छठ पर आया खेसारी लाल का नया गाना, जल्दी जाइब आरा पिया-VIDEO

Shame on @ColorsTV @BiggBoss for cleverly muting the part where bimba called #UmarRiaz atankwadi & salman didn’t even discussed that matter, @BeingSalmanKhan did umar provoke ur bimba even for this islamphobic comment??

AUDIENCE WITH UMAR RIAZ — Myra (@myraamiza) November 7, 2021

Salman : Simbu galat ho ,lekin hum samjh skte hain apne jo kia wo as a reaction kia jab #UmarRiaz ne apko uksyaa”

U read that right ! Does anybody want any other proof to know this fking show is biased ! I was clear with this after #DonalBisht eviction AUDIENCE WITH UMAR RIAZ — Joey Tribbiani (@JoeyTri397) November 7, 2021

Wow Whatta Justice Less Then 1 Minutes Discussion And Clear Said

Umar Ka Action Ka Reaction Thha

Hatts Of Makers Again Show You Favourism Shakti Boy Image Clear

He Is Badly Pushes , Called terrorist

In National Tv !

AUDIENCE WITH UMAR RIAZ#UmarRiaz pic.twitter.com/Teo8zR4xPg — (@TeamUmarRiaz01) November 7, 2021

As salam sir said #UmarRiaz provoked simba …so why that was not shown??? I’m following live feed..even there i dnt see umar provoking simba…this was not justice for umar. AUDIENCE WITH UMAR RIAZ — Rubina Fan BB14 (@RubinaFanBB141) November 7, 2021

How can they say Simba pushed coz Umar instigated? He was doing a task when everyone was pushing/pulling at each other. How low this show can get.

AUDIENCE WITH UMAR RIAZ — Sera (@Sera177764951) November 7, 2021

What the hell….#SalmanKhan is saying #UmarRiaz ne instigate kiya tha seemba ko….pure task me sbse ganda or sbse aggressive seemba tha….vo instigate kr rha tha sbko na ki Umar AUDIENCE WITH UMAR RIAZ — HINA CHOUDHARY (@HinaChoudhary24) November 7, 2021

शो के होस्ट सलमान खान पर भी लोगों का गुस्सा फूटा. एक इंटरनेट यूजर ने कमेंट कर लिखा, ‘सलमान खान का फैन होकर ये देखना मेरे लिए काफी दर्द भरा है कि बिग बॉस 15 के मेकर्स उन्हें एक स्क्रिप्ट थमा देते हैं जिसमें कोई सच्चाई नहीं है’. बता दें कि एक टास्क के दौरान सिंबा और उमर की भिड़ंत हो गई थी और इस दौरान सिंबा ने उमर को पूल में गिरा दिया था.