Bigg Boss 15 Rakhi Sawant Husband Ritesh Seen In The Reality Show: जल्द ही सलमान खान (Salman Khan) टीवी के सबसे विवादित शो बिग बॉस के 15वें (Bigg Boss 15) सीजन के साथ टीवी पर दस्तक देने वाले हैं और इसके साथ ही शो से जुड़ी कई सारी जानकारी सामने आ रही है. इस बार बिग बॉस 15 (Bigg Boss 15) में एक ऐसे कंटेस्टेंट की एंट्री होने वाली है जो कभी दर्शकों के सामने नहीं आए हैं मगर अक्सर सुर्खियों में छाए रहते हैं. ऐसे में अब मीडिया रिर्पोट के अनुसार राखी सावंत (Rakhi Sawant) के पति रितेश इस बार शो का हिस्सा होने वाले हैं.

मीडिया रिपोर्ट्स की मानें तो बिग बॉस 15 में एक्ट्रेस राखी सावंत (Rakhi Sawant) अपने पति रितेश(Ritesh) के साथ नज़र आने वाली हैं. राखी सावंत की मानें तो उन्होंने एनआरआई रितेश से साल 2019 में शादी की थी. हालांकि, आज तक किसी ने भी रितेश का चेहरा नहीं देखा है. राखी सावंत ने अपनी शादी की जो तस्वीरें सोशल मीडिया पर शेयर की थीं उनमें भी रितेश कहीं दिखाई नहीं दे रहे थे.

रिपोर्ट के मुताबिक, राखी के पति रितेश पहली बार बिग बॉस 15 के जरिए अपनी पहली सार्वजनिक उपस्थिति दर्ज कराने वाले हैं. पिछले सीजन में सलमान खान और अन्य कंटेस्टेंट्स को उम्मीद थी कि रितेश घर में एंट्री करेंगे, लेकिन ऐसा न हो सकता था. रितेश ने इसे लेकर कहा कि ऐसा मेरे बिजनेस के कारण हुआ था. यही वजह रही कि मैं अपने कमिटमेंट को पूरा नहीं कर पाया था. रितेश ने कहा कि इस बार निश्चित तौर पर वह बिग बॉस 15 में राखी सावंत के साथ अपनी उपस्थिति दर्ज कराएंगे.