Bigg Boss 15 Updates: छोटे पर्दे का सबसे विवादित रियलिटी शो बिग बॉस 15 (Bigg Boss 15) इन दोनों खूब सुर्ख़ियों में हैं. सलमान खान (Salman Khan) द्वारा होस्ट किए जाने वाले इस शो में लगातार नए नए ट्विस्ट और टर्न देखने को मिल रहे हैं. शो में फिल्हाल खूब हंगामा चल रहा है. इश्क़, मोहब्बत से लेकर लड़ाई-झगड़ा सब कुछ उफान पर है. गुज़रते वक़्त के साथ दर्शकों ने अपने फेवरेट कंटेस्टेंट का चुनाव भी कर लिया है. इसी सिलसिले में एक्स बिग बॉस कंटेस्टेंट रश्मि देसाई (Rashami Desai) ने भी अपने चहेते कंटेस्टेंट का नाम बता दिया है.

जी हां, अपने हुस्न और अपनी बेबाकी के लिए मशहूर अदाकारा और बिग बॉस की एक्स कंटेस्टेंट रश्मि देसाई (Rashami Desai) ने अपने आधिकारिक ट्विटर हैंडल से ट्वीट करके तेजस्वी प्रकाश (Bigg Boss 15 Winner Tejasswi Prakash) को सीजन का विनर बता दिया है.

@itsmetejasswi koi tumhe samajhe na samjhe par phir bhi pyar se with respect and dignity you put ur points and give msg on point to that person. U are already a winner my love ♥️ tu khup godd aahes Teju ♥️ and love the way u supported #RajeevAdatia and stood up for him ♥️

— Rashami Desai (@TheRashamiDesai) November 13, 2021