Bigg Boss 15 Winner Prediction List: छोटे पर्दे का सबसे विवादित रियलिटी शो ‘बिग बॉस 15’ (Bigg Boss 15) इन दिनों खूब सुर्ख़ियों में हैं. जैसे जैसे फिनाले करीब आ रहा है घर में खूब हंगामा देखने को मिल रहा है. सलमान खान (Salman Khan) द्वारा होस्ट किए जाने वाले इस शो में अब तक दर्शकों ने अपने पसंदीदा कंटेस्टेंट को चुन लिया है. हर सेलेब कंटेस्टेंट के फैंस सोशल मीडिया पर जमकर उन्हें प्रमोट कर रहे हैं और वोटिंग की अपील भी कर रहे हैं. ऐसे में बिग बॉस 15 (Bigg Boss 15 Updates) से जुड़ी हर ताजा खबर देने वाले ट्विटर हैंडल द खबरी ने बताया है कि दर्शकों के पसंद अनुसार शो में बचे हुए प्रतियोगियों में से किसे कौन सा स्थान मिल रहा है? इस ट्वीट ने सोशल मीडिया पर खूब हंगामा मचा दिया है. कोई ये देखकर खुश हो रहा है तो किसी को इस लिस्ट पर यकीन नहीं हो रहा है.Also Read - BB 15: शमिता शेट्टी ने की करण कुंद्रा की मसाज, जल उठीं तेजस्वी बोलीं- आंटी ये राकेश बापट नहीं, भूल गईं क्या?

द खबरी के अनुसार इस बार बिग बॉस 15 की ट्रॉफी तेजस्वी प्रकाश (Bigg Boss 15 Winner Tejasswi Prakash) अपने नाम कर सकती है. दर्शकों के पसंद के अनुसार ऐसा लग रहा है कि तेजस्वी इस सीजन की विनर बन सकती हैं. Also Read - Bigg Boss 15: मीका सिंह को देखकर Rakhi Sawant हुईं हैरान, सलमान ने ऐसे खींची टांग...ले लिए मज़े

#BiggBoss15 Final Prediction and Top 3 Rankings

1 #TejasswiPrakash Winner

2 #PratikSehajpal RunnerUp

3 #KaranKundrra 2nd Runnerup

4 #ShamitaShetty 3rd RunnerUp

Makers can switch 3rd and 4th Position to bring #ShamitaShetty in Top 3

— The Khabri (@TheRealKhabri) January 26, 2022