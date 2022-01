Bigg Boss 15 Winner Tejasswi Prakash Boycott: बिग बॉस 15 में तेजस्वी प्रकाश और प्रतीक सहजपाल में कड़ी टक्कर थी. जिसमें तेजस्वी ने बाजी मार ली. एक्ट्रेस की जीत से लोग खासे नाराज़ हैं. उन्होंने इस शो को फिक्स बताया और कहा कि प्रतीक सहजपाल इसे ज्यादा डिजर्व करते थे. लोगों ने ये भी कहा कि वे कलर्स की बहू हैं इसलिए उन्हें विनर बनाया गया. वहीं एक यूजर ने लिखा- पूरा स्क्रिप्टिड शो है. ट्रॉफी कोरियर कर दिया करो.Also Read - पुष्पा की 'श्रीवल्ली' ने नीले लहंगे में ढाया कहर, आसमां भी खिदमत में झुका... Rashmika लगी कयामत देखें तस्वीरें...

एक यूजर ने लिखा- ये भीख मिली है भेजा को. वोट हमसे करवाते हैं और जीताते किसी और को हैं. हम आगे से ये शो नहीं देखेंगे.

Guyzz kyu naa next year k liye abhi se trend kar de #boycottbiggboss bcoz yeh biasedness hote hi rahega sabke saath.. bcoz colors apne hi actor/actress ko jeetaayenge.. PLZZ make this trend😡 audience stupid hai jo yeh log humse vote karwaa k le rahe hai n jeetate kisi aur ko — Ketul (@Ketul20616565) January 30, 2022

Ye to pehle se pta tha!! Now we know to win bigg boss you need to be a colors face! And galti se commoner ho k acha khel lia to unfair eviction ho jaega 🙂#JantaKaWinnerDrUmar ASLI WINNER UMAR RIAZ — Misha (Umar Army) (@Umar_fangirl2) January 30, 2022

Winner is not even trending@ColorsTV @EndemolShineIND

Tumhari khairaati winner se jada #PratikSehajpaI ke charche hai..

He has won the heart of millions which is his biggest achievement than ur STUPID SHOW N TROPHY..#boycottbiggboss REAL WINNER PRATIK SEHAJPAL pic.twitter.com/4ujKjiorEU — ApoorvA (@kulappy) January 30, 2022

तेजस्वी की जीत से लोग भड़के हुए हैं. एक ने लिखा- जब बिग बॉस में एक तरफा ही खेल होता है तो क्यों न इसे बायकॉट कर दिया जाए. क्योंकि कलर्स अपने ही कलाकारों को जीताने वाले हैं तो देखने से क्या फायदा.

बता दें कि तेजस्वी प्रकाश (Tejasswi Prakash BB15 Winner) ने प्रतीक सहजपाल, करण कुंद्रा और शमिता शेट्टी को मात देकर ये ट्रॉफी अपने नाम की है.सोशल मीडिया पर एक्ट्रेस के चाहनेवालों ने उन्हें बहुत पहले ही विजात घोषित कर दिया था और लोगों को बता दिया था कि तेजस्वी प्रकाश इस बार शो की विजेता बनेगीं.

वहीं दूसरी ओर चाहे तेजस्वी जीत गई हैं लेकिन लोग प्रतीक सहजपाल पर भी जमकर प्यार लुटा रहे हैं. प्रतीक के फैंस ने बोला- प्रतीक तुमने दिल जीता है. पब्लिक तुमसे बहुत प्यार करती है.