Bigg Boss 16 Know Who Is Atul Kapoor: टीवी का चर्चित रियलिटी शो ‘बिग बॉस’ पिछले 15 साल से अनोखे अंदाज में लोगों का मनोरंजन कर रहा है. क्या आप जानते हैं कि बिग बॉस में सलमान तो वीकंड पर नजर आते हैं, लेकिन अन्य दिन घर में वो रौबदार आवाज किसकी है, जो कंटेस्टेंट्स को आदेश देती है, ‘बिग बॉस चाहते हैं’. आपको जानकर हैरानी होगी कि एक नहीं दो शख्स हैं, जिनकी आवाज बिग बॉस के घर में गूंजती है. ये वही आवाज है, जो घर में मौजूद कंटेस्टेंट से टास्क कराती है, उनको सजा सुनाती है, कालकोठरी में भेजती है और जरूरत पड़ने पर उन पर हुक्म भी चलाती है. लेकिन इस आवाज के पीछे का चेहरा कभी शो पर सामने नहीं आया. शो देखने वाले हर शख्स के मन में इस बुलंद आवाज वाले इंसान का चेहरा देखने की चाह होती है. आइए, आज हम आपको इस शख्स के बारे में सब कुछ बताते हैं. तो चलिए जानते हैं कि आखिर क्या है बिग बॉस की कहानी.Also Read - ऐश्वर्या राय ने दुल्हन की तरह सज-धज कर करवाया ग्लैमरस फोटोशूट, खूबसूरती ने चलाए खंजर

वॉइस आर्टिस्ट हैं अतुल कपूर

‘बिग बॉस चाहते हैं…’ ये आवाज अतुल कपूर की है, जो वॉइस ओवर आर्टिस्ट हैं. साल 2006 में ब्रिटिश रियलिटी शो बिग ब्रदर पर आधारित बिग बॉस की भारत में शुरुआत हुई. तब से ही अतुल बिग बॉस से साथ जुड़े हुए हैं. बैकग्राउंड में इन्‍हीं की आवाज गूंजती है और सभी इनके आदेश का पालन करते हैं. बता दें कि साल 2002 में सोनी टीवी के साथ उन्होंने बतौर वॉइस ओवर आर्टिस्ट अपने करियर की शुरुआत की और बड़ी सफलता हासिल की. अतुल की हिंदी और अंग्रेजी, दोनों भाषाओं पर अच्छी पकड़ है. बिग बॉस में अपनी आवाज देने के साथ ही अतुल कई बॉलीवुड-हॉलीवुड फिल्मों और टीवी विज्ञापन में वॉइस ओवर कर चुके हैं. Also Read - यश चोपड़ा बर्थ एनिवर्सरी: पहली फिल्म को नहीं मिला था डिस्ट्रीब्यूटर, दुनिया मानती है किंग ऑफ रोमांस

सीक्रेट रूम में रहते हैं बंद

मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक, हर साल बिग बॉस का नया सीजन शुरू होने से करीब एक महीने पहले ही अतुल कपूर सीक्रेट रूम में आ जाते हैं. यहां अतुल भी बाकी कंटेस्टेंट की तरह रहते हैं. 3-4 महीने तक अतुल के पास न मोबाइल फोन होता है, न ही वो अपने घरवालों या रिश्तेदार से बात करते हैं. यहां तक की उनकी लोकेशन के बारे में भी किसी को कोई खबर नहीं होती है. बिग बॉस के पूरे सीजन तक अतुल कपूर घर में मौजूद सभी कंटेस्टेंट पर नजर रखते हैं. जरूरत पड़ने पर उन्हें आदेश देने के लिए हर वक्त तैयार रहते हैं. आज अतुल कपूर की आवाज बिग बॉस की पहचान बन गई है. Also Read - Rashmika Mandana को देखते ही बेकाबू हुआ फैन, शर्ट के बटन खोलकर बोला- प्लीज़....