Bigg Boss 16: बिग बॉस में इस बार Abdu Rozik के आ जाने से चहल-पहल मची हुई है. उनका खुशमिजाज स्वभाव लोगों को बहुत पसंद आ रहा है. तजाकिस्तान के मशहूर सिंगर अब्दू रोजिक (Abdu Rozik) बिग बॉस हाउस में सबके चहेते बन गए हैं. हाल ही में पॉलिटिशियन और एक्ट्रेस अर्चना गौतम ने अब्दू के कद का मजाक उड़ाते हुए कहा कि इसकी हाइट इतनी छोटी है कि ये मुझे नज़र ही नहीं आता. अच्छा हुआ अब्दु ने अपना अलग बेड ले लिया वरना कोई भी आधी रात को रात मार देता. अब्दु को हिंदी भाषा ठीक से समझ नहीं आती है. लेकिन फैंस तो सब समझ रहे हैं उन्हें अब्दु का इस तरह मजाक उड़ाना पसंद नहीं आता. वे अर्चना गौतम को ट्रोल करने लगते हैं.Also Read - आश्रम की 'सोनिया' एक के बाद एक शेयर कर रही है बोल्ड फोटोज़, बेकाबू हो रहे हैं फैंस

She is pathetic! Ajeeb gawar lgrhy hai kabhy height ka mazak ura rhy kbhi goudi uthana hai. What is he,a baby? She needs 2 treat him the same way she’s treating other guys… Weirdo ! #BiggBoss16 #BiggBoss #ArchanaGautam #abdurozik https://t.co/KFcEofwwi3

— Huma (@huma845) October 1, 2022