Bigg Boss 16: बिग बॉस 16 में आए दिन बवाल होता रहता है और घर के अंदर की हलचल पर फैंस की नजर भी रहती है. ऐसे में कंटेस्टेंट्स कई बार अपनी हदें भूल जाते हैं और ऐसी हरकतें कर देते हैं, जिसे देखकर या सुनकर फैंस भी हैरान रह जाते हैं. ऐसे ही वाकया ‘बिग बॉस 16’ (Bigg Boss 16) में बीते दिन भी देखने को मिला, जहां शालीन भनोट ने अपनी शालीनता की हदें पार करते हुए सौंदर्या शर्मा के इनर गारमेंट्स पर कमेंट कर दिया. शालिन ने जब ऐसा किया तो उस दौरान वहां पर मौजूद सभी लोग हैरान रह गए हऔर सौंदर्या शर्मा न केवल असहज हो गईं, बल्कि उन्होंने गौतम विज के सामने अपना दर्द भी बयां किया. शालीन भनोट की इस हरकत पर दर्शक भी नाराजगी जाहिर कर रहे हैं.Also Read - रणवीर सिंह से अलग होने की अफवाह पर दीपिका पादुकोण ने तोड़ी चुप्पी, बोलीं 'मेरे पति दूर हैं लेकिन... '

सौंदर्या के इनर गारमेंट्स पर शालीन का कमेंट

‘बिग बॉस 16’ में बीते दिन दिखाया गया कि शालीन और टीना अपने कमरे में बात कर रहे होते हैं और इसी बीच वहां सौंदर्या शर्मा भी एंट्री करती हैं. सौंदर्या को देखते ही शालीन उनसे और टीना से कहते हैं कि मेरे दिमाग में एक जोक आया है, उनकी इस बात पर टीना उनसे जोक सुनाने के लिए कहती हैं. ऐसे में शालीन सौंदर्या के कपड़ों को देखकर कहते हैं कि बचपन से मुझे एक ही ब्रांड (Calvin Klein) चाहिए था. सौंदर्या उस वक्त तो शालीन के मजाक पर हंसती हैं. बाद में गौतम विग से शालीन की शिकायत करती हैं. Also Read - 'CID' की इंस्पेक्टर ने ब्रालेस होकर बाथरूम से शेयर की प्राइवेट तस्वीरें, वायरल हो रही हैं बोल्ड तस्वीर

शालीन के इरादे सही नहीं- गौतम

शालीन के मजाक के बाद गौतम विग से शालीन की शिकायत सौंदर्या शर्मा करती हैं. सौंदर्या ने गौतम से कहा मुझे नहीं मालूम चला कि मैंने Calvin Klein पहनी है. मगर शालीन ने ये नोटिस किया. शालीन ने कहा कि मेरे पास एक गंदा मजाक है. शालीन ने बताया कि उन्हें Calvin Klein बचपन से पसंद है. शालीन की सौंदर्या के लिए की गई ये बातें सुनकर गौतम को बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगा. क्योंकि गौतम सौंदर्या को पसंद करते हैं. बता दें कि इसके पहले भी शालीन ने सौंदर्या को किस करने की बात कही थी. ऐसे में अब गौतम ने अपने दोस्त शालीन के लिए ये तक कह डाला कि उनके इरादे सही नहीं हैं. इसलिए सौंदर्या को शालीन को उनके साथ फ्लर्ट करने से रोक देना चाहिए. Also Read - Four More Shots Please Trailer: ट्रिपल गर्ल गैंग की मस्ती, होगा फुल टू एंटरटेनमेंट