‘बिग बॉस 15’ के प्रतियोगी विशाल कोटियन ने मौजूदा सीजन की प्रतियोगी टीना दत्ता के ‘ब्रांड’ होने के बयान पर कटाक्ष किया है.पिछले हफ्ते ‘बिग बॉस 16’ के एपिसोड में टीना शालीन से बात करते हुए कह रही थीं कि वह एक ब्रांड हैं.टीना ने कहा था, “मैं एक ब्रांड हूं. आपको लगता है कि मैं सौंदर्या शर्मा से पहले घर से बेदखल हो जाऊंगी? सोशल मीडिया पर उनके लगभग 6 मिलियन फॉलोअर्स हैं, लेकिन उनकी पोस्ट पर शायद ही कोई टिप्पणी मिलती है.”Also Read - नीरज चोपड़ा का टशन, सुपरहीरो का कहर, हां! ये है- Black Panther: Wakanda Forever fever

‘बिग बॉस 15’ के प्रतियोगी विशाल कोटियन ने सोमवार को ट्विटर पर टीना के एक ब्रांड होने के दावे पर कटाक्ष किया. Also Read - बॉलीवुड के इन 'एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स' ने तोड़ दी थी सारी हदें, पत्नी को धोखा देने पर मचा था हंगामा

Heard #TinaDatta saying she is a brand. I wonder if it’s RUPA underwear baniyan🤣

They come to a reality show and act like stars. Be real n ppl will like u. #ShivThakare #MCStan n #AbduRoziq the only real players in #bb16 @BiggBoss @ColorsTV @endemolshine @justvoot

— Vishal Kotian (@Vishalkkotian) November 1, 2022