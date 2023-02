Bigg Boss 16 के विनर एमसी स्टेन ने विराट कोहली को भी किया पीछे, बना डाला ये रिकॉर्ड

Bigg Boss 16 Winner MC Stan Breaks Record: इस साल बिग बॉस 16 के विजेता रैपर एमसी स्टैन बने हैं. बीते रविवार को उन्होंने टीवी के सबसे चर्चित रियलिटी शो का खिताब अपने नाम किया. बिग बॉस 16 की ट्रॉफी जीतने के बाद एमसी स्टैन ने सोशल मीडिया पर शो के होस्ट सलमान खान के साथ अपनी तस्वीरें शेयर कर खुशी जाहिर की थी जो अब चर्चा का विषय बन गई ही.ै एमसी स्टैन की इस पोस्ट को इतने लाइक और कमेंट मिले हैं कि उन्होंने न केवल पिछले बिग बॉस के विजेताओं को पीछे छोड़ दिया बल्कि भारतीय क्रिकेटर विराट कोहली को भी पीछे छोड़ दिया है. तो चलिए अब बताते हैं कि कैसे स्टैन ने आखिर ये कारनाम कैसे किया है.

एमसी स्टैन के एक फैन क्लब ने ट्विटर पर इस बात की जानकारी दी है. खबर बनाने तक रैपर के फैन क्लब के अनुसार उनकी पोस्ट को 70 लाख से ज्यादा लाइक और डेढ़ लाख से ज्यादा कमेंट मिले हैं. आज तक किसी भी बिग बॉस के विजेता को उनकी विनिंग पोस्ट पर इतने कमेंट और लाइक नहीं मिले हैं. इतना ही नहीं जिस दिन एमसी स्टैन ने सलमान खान के साथ अपनी तस्वीर पोस्ट की थी उसी दिन विराट कोहली ने भारतीय क्रिकेट महिला टीम को लेकर भी तस्वीर शेयर की थी, लेकिन क्रिकेटर की पोस्ट को एमसी स्टैन की पोस्ट से कम लाइक और कमेंट मिले हैं. दरअसल, बिग बॉस 16 का खिताब जीतने के बाद स्टैन ने ट्रॉफी हाथ में सलमान खान के साथ अपनी फोटोज इंस्टाग्राम पर पोस्ट की हैं. स्टैन की इस फोटो पर अब तक 7 मिलियन से भी ज्यादा लाइक्स आ चुके हैं. इसी के साथ स्टैन ने कई हस्तियों के रिकॉर्ड्स तोड़ दिए हैं.