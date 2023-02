Hindi Entertainment Hindi

BB 16 Winner: जानें कौन हैं बिग बॉस 16 के विनर MC Stan? ‘कव्वाली’ गाकर शुरू किया करियर

BB 16 Winner: जानें कौन हैं बिग बॉस 16 के विनर MC Stan? ‘कव्वाली’ गाकर शुरू किया करियर

Know Who Is MC Stan: सिंगर-रैपर एमसी स्टेन अब गाने से नहीं बल्कि 'बिग बॉस 16' में बतौर विजेता बनकर उभरे हैं.

Know Who Is MC Stan: सलमान खान (Salman Khan) के द्वारा होस्ट किए जाने वाला रियलिटी शो ‘बिग बॉस 16’ (Bigg Boss 16) का कल रात अपना विजेता मिल गया है और इस बार शो में रैपर एमसी स्टैन ने अपना जलवा दिखाया और ये शिव ठाकरे को मात देते हुए विजेता बन गए. बता दें इस बार टॉप 5 में शालीन भनोट, अर्चना गौतम, एमसी स्टैन, शिव ठाकरे और प्रियांका चाहर चौधरी शामिल थीं. ऐसे में इन सबको मात देते हुए एमसी स्टेन फाइनल तक पहुंचे और विजेता बनकर उभरे हैं. एमसी स्टैन के रैप सॉन्ग के दीवानों की कमी नहीं है और उन्हें यहां तक उनके फैंस ने पहुंचाया. बिग बॉस 16 में सबसे ज्यादा वोट्स एमसी स्टैन को मिले और वो जीत गए. चलिए आपको उनके बारे में कुछ बातें बताते हैं.

Also Read:

कौन हैं एमसी स्टेन?

एमसी स्टेन का असली नाम अल्ताफ शेख है और वो पुणे के रहने वाले हैं हालांकि, शायद ही आप जानते होंगे कि, वह सिर्फ एक रैपर नहीं बल्कि कव्वाली सिंगर भी हैं. दरअसल स्टेन ने करियर की शुरुआत महज 12 की उम्र में बतौर कव्वाली सिंगर के तौर पर की थी. धीरे-धीरे उनका रुझान रैप की ओर होने लगा और वह फेमस रैपर बन गए. यूं तो उन्होंने कई सॉन्ग गाए हैं, लेकिन ‘Wata’ सॉन्ग ने उनकी किस्मत बदल दी. आज के समय में वह फेमस हिप-हॉप रैपर सिंगर्स में से एक हैं.

View this post on Instagram A post shared by MC STΔN 💔 (@m___c___stan)



विवादों में रह चुके हैं गाने

एमसी स्टेन के रैप सॉन्ग पर काफी बवाल भी हुआ था क्योंकि उनके बोल कुछ अलग थे मगर फिर भी उन्हें काफी पसंद किया जाता है. इंस्टाग्राम पर लगभग 1 लाख लोग उन्हें फॉलो करते हैं. 23 साल के स्टेन खुद को लाइमलाइट से दूर रखना पसंद करते हैं. हाल ही में, उनका म्यूजिक एल्बम ‘इंसान’ रिलीज हुआ है.

मशहूर रैपर रफ्तार के साथ भी गा चुके हैं

आपको जानकर हैरानी होगी कि MC Stan मशहूर रैपर रफ्तार के साथ भी गा चुके हैं. MC Stan को उनके गाने ‘वाटा’ के लिए सबसे ज्यादा नाम मिला. ये गाना इतना ज्यादा पॉपुलर हो गया कि वो यंग जनरेशन के बीच में छा गए. इस सॉन्ग को यूट्यूब पर करीब 21 मिलियन व्यूज मिले थे.

ब्रेकिंग न्यूज और लाइव न्यूज अपडेट के लिए हमें फेसबुक पर लाइक करें या ट्विटर पर फॉलो करें. India.Com पर विस्तार से पढ़ें मनोरंजन की और अन्य ताजा-तरीन खबरें