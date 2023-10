Bigg Boss 17: विक्की जैन-अंकिता लोखंडे के रिश्ते में आई दरार! फूट-फूटकर रोते हुए...

Ankita Lokhande Upset With Vicky Jain: टीवी की मशहूर एक्ट्रेस अंकिता लोखंडे (Ankita Lokhande) एक बार फिर से छोटे पर्दे पर नजर आ रही हैं और इस बार वो पति विक्की संग नजर आ रही हैं. दरअसल पवित्र रिश्ता की एक्ट्रेस अंकिता लोखंडे और उनके पति विक्की जैन बिग बॉस 17 में नजर आ रहे हैं. अभी शो को शुरू हुआ एक हफ्ता भी नहीं हुआ है और घर में अनबन और कहानसुनी शुरू हो गई है. बेड से लेकर घर के रोजमर्रा के काम तक, सेलेब्स कई बार आपस में भिड़ चुके हैं. इस बार कई सारी जोड़ियां कपल में आई हैं और घर में अक्सर इन सबके बीच प्यार बना हुई है. हालांकि विक्की और अंकिता की जिंदगी में कुछ अलग ही हो रहा है क्योंकि लेटेस्ट एपिसोड में अंकिता को अपने पति विक्की से परेशान होते देखा जा सकता है क्योंकि वह घर के और सदस्यों के साथ बिजी हो जाते हैं.

अंकिता ज्यादातर अपना समय अकेले बिताती हैं तो विक्की अपने दोस्तों के बीच नजर आते हैं. जल्द हम अंकिता को विक्की के इस रवैये से परेशान होते हुए देखेंगे.दरअसल एक वीडियो जमकर वायरल हो रहा है जिसमें अंकिता अपनी को-कंटेस्टेंट ईशा मालवीय से बात करती हुई नजर आ रही हैं.इस दौरान ‘पवित्र रिश्ता’ अभिनेत्री को भावुक होते हुए देखा जा सकता है, क्योंकि उन्होंने बताया कि कैसे उनके पति विक्की जैन अन्य कंटेस्टेंट्स के साथ बिजी हैं.

परेशान अंकिता ने कहा कि ‘विक्की की आदत है कि जब वह नए लोगों से मिलता है तो अपने लोगों को भूल जाता है, वो ऐसा ही है उसको बस अपने बारे में बताना है. उसका नेचर पता है क्या है जब वो नए लोगों से मिलता है ना, इसे लग रहा है कि आज इतने लोग इसके पास खड़े हैं ना’. आगे अंकिता को ये कहते हुए भी सुना जा सकता है कि वो घर जाना चाहती हैं. एक्ट्रेस ने कहा कि उनके पति विक्की को शो में रखें क्योंकि ‘वह सबसे अच्छे कंटेस्टेंट हैं’.

Good morning, AnVi fam! ☀️ Remember, Ankita and Vicky bond is above every other bond because #AnVi is an emotion. #AnkitaLokhande #VickyJain#BiggBoss17pic.twitter.com/HYGmcSnxqN

— AnVi (@AnViFc) October 17, 2023