Bigg Boss 17 Ankita Lokhande Asks Hubby Vicky Jain Take A Break Is This Beacause Of Mother In Law

Bigg Boss 17: सास के तानों से तंग Ankita Lokhande विक्की से लेंगी ब्रेक? क्या बचेगा रिश्ता

Ankita Lokhande Wants Break From Vicky: हाल ही में बिग बॉस की सास अंकिता पहुंची थी और घर में हुई बातों से आङत अंकिता ने विक्की दूरी बनाने का फैसला किया.

Ankita Lokhande Wants Break From Vicky: बिग बॉस 17 में पिछले दिनों फैमिली वीक चल रहा था जिसमें हर बार की तरह इस बार भी सबके घरवाले आए और इस दौरान जब एक बार फिर से अंकिता लोखंडे (Ankita Lokhande) की सास आई तो उन्होंने आव देखा ना ताव वो फिर से अंकिता पर बरस पड़ी. विक्की जैन (Vicky Jain) की मां ने अपने बेटे को क्लिन चिट देते हुए अंकिता पर कई सारे इल्जाम लगाए और उन्होंने कहा कि वो विक्की (Vicky Jain Mother) को वो जिस तरह से मारती हैं वो उनके घरवालों को पसंद नहीं आता है और विक्की के पिता टीवी बंद कर दिया करते हैं. इसके साथ ही विक्की पर चप्पल फेंकने औऱ लात मारने पर उन्होंने एक्ट्रेस की मां तक को फोन कर दिया था, जिससे एक्ट्रेस ने अपनी नाराजगी जाहिर की थी. ऐसे में जब सारे घरवाेल जा चुके हैं तो ऐसे में अंकिता ने विक्की से बात करते हुए कहा कि उन दोनों को ब्रेक ले लेना चाहिए. (Ankita-vicky Take a Break)

अंकिता सास के तानों से हुई परेशान

अंकिता लोखंडे और विक्की जैन जब से बिग बॉस के घर में आए हैं उनके बीच में फैंस को प्यार कम और लड़ाई,झगड़े जमकर देखने को मिल रहा है. हर दिन इस कपल के बीच किसी ना किसी बात पर बहस होती है और कई बार ऐसे मौके आए हैं जब अंकिता ने विक्की से दूर होने या फिर अलग होने तक की बात भी कर दी है. इसी बीच में अब जब फैमिल वीक में दोनों के घरवाले आए तो इस दौरान अंकिता को उनकी सास ने कई सारी ऐसी बातें कही जिन्होंने एक्ट्रेस को बेहद परेशान कर दिया. खासकर मां को फोन करके उनकी शिकायत वाली. वहीं अंकिता की मां ने भी एक्ट्रेस को विक्की को थोड़ी देर के लिए छोड़ देने की बात कही थी. ऐसे में अब लगता कि अंकिता इसपर शख्त फैसला लेने वाली हैं.

सब मुझ पर सवाल उठा रहे हैं- अंकिता

बिग बॉसे न हाल ही में अपने सोशल मीडिया पर एक वीडियो शेयर किया है जिसमें विक्की औऱ अंकिता गार्डन एरिया में बैठे थे. इस दौरान वो अंकिता और विक्की इस बारे में बात करते हुए दिख रहे हैं कि वो रिश्ते से ब्रेक ले सकते हैं. प्रोमे में अंकिता कहा रही है ‘हर चीज में सबको गलत लग रही हूं, जिससे उन्हें काफी फर्क पड़ रहा है औऱ वो कहती हैं कि उन्होंने सबसे बहुत प्यार किया है और सब मुझ पर सवाल उठा रहे हैं.

क्या ब्रेक लेंगे विक्की और अंकिता

अंकिता ने इस पर आगे बात करते हुए कि ‘वो कई सारी बातें अभी बोल नहीं सकती है लेकिन वो चिड़चिड़ी हो रही हैं. इसपर विक्की भी कहते हैं कि वो अंकिता के इस बात से परेशान रहते हैं. विक्की कहते हैं कि अंकिता हर वक्त मुंह बनाए रहती है और वो कंफर्टेबल महसूस नहीं कर रहे हैं. इस पर अंकिता ने विक्की ने कहा कि क्या वो ब्रेक लेना चाहते हैं.’

क्या सास की वजह से टूटेगा रिश्ता

बता दें कि विक्की और अंकिता से मिलकर आने के बाद ही लगातार एक्ट्रेस की सास अपनी बहू पर कई सारे कमेंट कर रही हैं और उन्होंने ये तक कह दिया कि वो कभी अंकिता को बहू बनाना नहीं चाहती थी लेकिन विक्की की वजह से करना पड़ा क्योंकि वो उन्हें टीवी पर लेकर गई है औऱ कोई आम लड़की ऐसा नहीं कर सकती है और हिरोइनों के नखरे बेहद अधिक होते हैं. इसके साथ ही उन्होंने अंकिता औऱ मुन्नवर के रिश्तो को बेकार बताया था.