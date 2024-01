Bigg Boss 17: अंकिता लोखंडे ने विक्की जैन को कहा 'वुमेनाइजर', दोनों के बीच फिर हुआ कलेश

Ankita Lokhande calls Vicky Jain womanizer: बिग बॉस 17 (Bigg Boss 17) के अंदर विक्की जैन (Vicky Jain) अंकिता लोखंडे (Ankita Lokhande) का रिश्ता लगता है अब अच्छे मोड़ पर बिग बॉस में तो नहीं आ पाएगा. हाल ही में फैमिल वीक में इस कपल का परिवार आया था और इस दौरान दोनों को उनके बिगड़ते रिश्ते को सुधारने की सलाह दी थी. हालांकि इसका खास असर दोनों के उपर देखने को नहीं मिला है, क्योंकि दोनों ने फिर से घर में लड़ाई झगड़े शुरु कर दिए हैं. हाल ही में अंकिता और विक्की ने बर्तन धोने पर लड़ाई की थी और इस दौरान विक्की ने अंकिता से कहा था कि आप मुझे घरवालों के सामने बेइज्जत करती हैं. इसी बात पर अंकिता औऱ विक्की का जबरदस्त झगड़ा हो गया. ऐसे में अब विक्की को अंकिता ने ‘वुमेनाइजर’ कर दिया है (Ankita Lokhande calls Vicky Jain womanizer)

विक्की जैन और अंकिता के बीच जमकर लड़ाई देखने को मिल रही है और हाल ही में अंकिता ने उन्हें आयशा खान के संग मस्ती करते हुए देखा और इसके बाद उन दोनों की बातचीत को घटिया कहा और इस दौरान दोनों एक दूसरे से मजार कर रहे थे. अंकिता यही नहीं रुकी और इसके बाद उन्होंने विक्की, ईशा मालवीय और मनारा चोपड़ा पर तब कमेंट किया जब वो चारों साथ में बैठकर बातें कर रहे थे.

विक्की जब ईशा मालवीय और मनारा चोपड़ा संग बातें कर रहे थे, अंकिता भी इस दौरान उनके साथ बैठी थी और तब उन्होंने विक्की से कहा ‘यह सब बाहर जा रहा है और क्योंकि तुम एक वुमेनाइज लग रहे हो, तुम लोगों के साथ फ्लर्ट कर रहे हो और आप तो मजे ले रहे हो इस चीज के, लेकिन आपकी ये इमेज बाहर जा रही है. आप तो ऐसे हो नहीं ना’.

Now #AnkitaLokhande doing this over now with #Vicky 😡 har chiz ka ek sheema hota hai yarr!! 😡last time I supported #AnkitaLokhande but I think #AnkitaLokhande is also a toxic girl 💢

