Bigg Boss 17: सुशांत सिंह राजपूत के आखिरी समय को अंकिता ने किया याद, कहा 'मैं ठंडी पड़ गई'

Ankita Lokhande Recalls Seeing Photos Of Sushant Singh Rajput Dead Body: सुशांत सिंह राजपूत (Sushant Singh Rajput) बॉलीवुड का एक ऐसा नाम है जो हर किसी के दिलों में जिंदा है. सुशांत ने भले ही कई सारी फिल्मों में काम ना किया हो लेकिन वो अपनी कम फिल्मों से भी छाप छोड़ने में कामयाब रहे हैं. इसी बीच में उनकी एक्स अंकिता लोखंडे (Ankita Lokhande) बिग बॉस 17 (Bigg Boss 17) में नजर आ रही हैं इस दौरान वो लगातार सुशांत की बातें करती हुई नजर आ रही हैं. ऐसे में हाल ही में उन्होंने कल के एपिसोड में भी कुछ ऐसा ही किया. अंकिता ने बताया कि आखिरी समय में सुशांत को देखकर उनकी क्या हालत थी (Sushant Singh Rajput Dead Body) साथ ही उन्होंने सुशांत के परिवार के बारे में भी काफी कुछ कहा है.

अंकिता जहां एक तरफ अपने पति विक्की की वजह से घर में परेशान हो रही है और फैंस इस कपल को ट्रोल कर रहे हैं. वहीं अंकिता अपने एक्स बॉयफ्रेंड सुशांत सिंह राजपूत को याद कर रोती नजर आई हैं. अंकिता ने दिवगंत एक्टर सुशांत पर बात करते हुए और अपने रिश्तों से पर्दा उठाते हुए कई सारी बातें शेयर की. इस बार अंकिता औरा से बात करते हुए कहा कि ‘क्या वह सोशल मीडिया पर लोगों को ब्लॉक करती हैं’. इस सवाल पर अंकिता जवाब देते हुए कहती हैं कि ‘हां मैं कई लोगों को ब्लॉक करती हूं, मैं पहले भी ब्लॉक कर चुकी हूं’.

इसपर मुनव्वर ने कहा कि ‘मै ब्लॉक नहीं करता लेकिन इग्नोर करता हूं’. इसपर अंकिता कहती हैं कि ‘मैंने बहुत से लोगों को उस टाइम पर ब्लॉक किया था क्योंकि मुझे इतना गंदा बोला जाता था, मैं नहीं ले सकती थी. मैंने ब्लॉक कर दिया. मुझे ऐसी बातें बताई गई जिन्हें मैं स्वीकार नहीं कर सकती थी. ऐसे में मुन्नवर ने कहा ‘वो वक्त बहुत था.’ इसके बाद अंकिता ने कहा ‘वो बहुत मुश्किल होता है, जब ये सब हुआ तो मैं उनकी जिंदगी में नही थी’.

इसपर बात करते हुए मुनव्वर ने पूछा कि क्या सुशांत की मैनेजर की मौत उनकी मौत से पहले हुई या उनकी मौत के बाद. इस पर अंकिता कहती हैं ‘वह उनकी मैनेजर नहीं थी, उन्होंने एक बार उन्हें 5-6 दिनों के लिए मैनेज किया था, लेकिन वह उनकी मैनेजर नहीं थीं’. साथ ही अंकिता ने कहा कि ‘वो बहुत बुरा समय था. मेरी तो सब हवाएं उड़ चुकी थी. मैं चाहे उसे साथ रहूं या न रहूं उसे कोई फर्क नहीं पड़ता, मैं टूट गई थी.

#AnkitaLokhande shares the painful memories back of June 2020! She mentions how brilliant he was and what all he would have achieved he was still there! #BiggBoss17• #BB17

pic.twitter.com/eYox6gAOMC

— adya (@d_addy_a) January 1, 2024