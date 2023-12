Hindi Entertainment Hindi

Bigg Boss 17: पति विक्की जैन से तलाक लेंगी अंकिता लोखंडे! कहा 'तुम्हारे साथ घर वापस नहीं जाना...'

Ankita Lokhande Talk About Divorce From Vicky Jain: बिग बॉस में एक बार फिर से अंकिता और विक्की का झगड़ा फिर से हो गया और इस बार अंकिता ने तलाक लेने की बात सबके सामने कह दी है.

Ankita Lokhande Talk About Divorce From Vicky Jain: रियलिटी शो बिग बॉस 17 (Bigg Boss 17) में अंकिता लोखंडे (Ankita Lokhande) और विक्की जैन (Vicky Jain) आए दिन चर्चा में बने रहते हैं और दोनों अपने रोमांस की वजह से या एक दूसरे का साथ देने के लिए नहीं बल्कि आए दिन एक दूसरे के संग झगड़े की वजह से चर्चा में बने रहते हैं. विक्की और अंकिता का रिश्ता बिग बॉस में तार-तार हो चुका है और कोई ऐसा दिन नही है जब दोनों के बीच किसी बात को लेकर बहस ना हो. बिग बॉस में गेम खेलना हो,खाना बनाना हो या फिर घरवालों के संग दोनों का रिश्ता हो आए दिन दोनों के बीच जमकर बहस होती रहती है. इसी बीच में अब जो हुआ है वो थोड़ा हैरान करने वाला है. दरअशल अंकिता ने विक्की की बातों से परेशान हो कर उनसे तलाक लेने की बात की है (Ankita Lokhande Divorce From Vicky Jain) आइए जानते हैं ऐसा क्या जो एक्ट्रेस ने इस तरह का बयान दिया है.

‘शादीशुदा लोगों को बहुत तकलीफ होती है’- विक्की

बिग बॉस 17 के लेटेस्ट एपिसोड में विक्की जैन और अंकिता लोखंडे के बीच फिर एक बार बहुत बड़ी बहस देखने को मिली है. दरअसल हर बार की तरह इस बार भी विक्की शादी और अपनी जिंदगी को लेकर आयशा के साथ बातें कर रहे थे घर के गार्डन एरिया में आयशा खान, मुनव्वर फारूकी, विक्की जैन और अंकिता लोखंडे एक दूसरे के साथ बातें कर रहें थें. तब आयशा ने और विक्की जैन से कहा शादीशुदा जिदगी के बारे में कुछ सवा पूछे तो आयशा से विक्की कहा कि ‘शादीशुदा लोगों को बहुत तकलीफ होती है’, तो ये बात अंकिता सुन रह थी औऱ वो वहीं बैठी थी.

शादीशुदा मर्द नहीं बता सकता है कप्ट- अंकिता

इसके बाद विक्की यही नहीं रुके और उन्होंने मजाक मे ही सही कहा कि शादीशुदा मर्द कभी भी यह नहीं बता सकते हैं कि उन्हें कितना कप्ट सहना पड़ता है और विक्की की बातें सुनकर आयशा ने कहा कि वो कभी शादी ही नहीं करेंगी, लेकिन वो विक्की की वजह से नहीं बल्कि अपने पिता के कारण शाद नहीं कर चाहती हैं.

अंकिता ने काह छोड़ तो मुझे दे दो तलाक

विक्की ये बातें लगातार कह रह थे और वहां पर सभी बैठे हुए थे, ऐसे मेंकुछ समय के बाद अंकिता से रहा नहीं गया तो उन्होंने विक्की से पूछा कि वो आयशा के साथ ऐसी बातें क्यों कर रहे थे. ऐसे में विक्की ने कहा कि ‘मैं कभी नहीं बता सकता हूं कि मुझे कैसा महसूसा हो रहा है, शादीशुदा लोग खासकर मर्द इसी स्थिती से गुजरते हैं’. ऐसे में विक्की की ये बातें सुनकर अंकिता थोड़ी हैरान हो जाती हैं और गुस्से में कहता है कि ‘अगर तुम्हे इतनी परेशान ही तो, तो तुम मेरे साथ क्यों है, चलो तलाक ले लो. मैं तुम्हारे साथ घर नहीं जाना चाहती हूं’. हालांकि अंकिता ये बातें करते हुए अंकिता सीरियस नहीं थी.