Bigg Boss 17: विक्की जैन की हरकतों से परेशान हुई अंकिता, तलाक पर कहा 'बाहर जाकर फैसला लूंगी...'

Ankita Lokhande- Vicky Jian Fight: बिग बॉस 17 (Bigg Boss 17) धीरे-धीरे और अनोखा होता जा रहा है और इसके साथ ही घरावलों के बीच जमकर फाइट देखी जा रही है. इस लिस्ट में सबसे पहले नाम आता है अंकिता लोखंडे (Ankita Lokhande) और उनके पति विक्की जैन (Vicky Jain) का जो आए दिन घर में लड़ाई करते हैं. अंकिता और विक्की के झगड़े इतने अधिक बढ़ गए हैं जो अब फैंस को परेशान करने लगे हैं. इस कपल के बीच सोशल मीडिया पर जितना प्यार देखने को मिलता था लेकिन घर में उतनी ही लड़ाई देखने को मिल रही है और दोनों एक दूसरे पर चिल्ला रहे हैं और एक बार तो विक्की ने अंकिता पर हाथ तक उठाने की कोशिश की थी. इसके साथ ही अंकिता ने एक बार विक्की को चप्पलों से मारा था. वहीं अब नए एपसोड में विक्की ने अंकिता का मजाक उड़ाया जिससे एक्ट्रेस काफी गुस्सा हो गईं (Ankita Lokhande- Vicky Jian Fight)

सामने आए वीडियो में विक्की जैन ईशा मालिवया को एक्सरसाइज करते हुए देखते हैं और अपनी पत्नी पर कमेंट करते हुए कहते हैं कि अगर अंकिता इस तरह से कुछ करेंगी तो उन्हें कम से कम तीन लोगों की मदद लेगगी. हालांकि अंकिता ने बिग बॉस के घर के बाहर अपने वर्कआउट रुटीन के बारे में बात की तो विक्की ने टोकते हुए इसे फर्जी बताया और इस बात से अंकिता खआसी नाराज दिखा और उन्होंने गुस्से में पहले विक्की को तकिए से मारा औऱ फिर कहने लगे कि विक्की को देखकर वो हैरान हो जाती हैं और साथ ही कहती हैं देखिए यही है मेरे पति.

जहां अंकिता औऱ विक्की एक दूसरे पर आरोप लगाते हैं तो इस पर मन्नारा कहती हैं कि अंकिता बेहद हॉट है. हालांकि विक्की ने कहा कि उन्हें अपनी हॉट नहीं बल्कि क्यूट लगती हैं. इसके बाद अंकिता को फिर से गुस्सा आ गया और उन्होंने कहा एक चौंकाने वाली बात बोल दी और अपने तलाक का हिंट दिया. अंकिता ने कहा कि ‘मुझे पता है आपका काम हो गया और शो से बाहर आने के बाद मैं भी यह फैसला लूंगी.’ ऐसे में जब मन्नारा ने पूछा कि वो क्या करेंगे तो इसपर एक्ट्रेस कहती हैं ‘आप देखेंगे दोस्तों’. इसके साथ ही अंकिता ने कहा कि वह जानती है कि उसका पति उनसे ऊब चुका है. अंकिता ने कहा, ”दूसरी लड़कियों से नजर हटेगी, तब तो देखेगा.”

Just imagining the hilarity of giving #AnkitaLokhande a broom on #BiggBoss17! Can’t wait to see #VickyJain bhaiya finally getting a taste of his own medicine as a husband! #BB17“pic.twitter.com/hg5BDktmgU

— ❤️‍ (@Punitha2604) January 2, 2024