Nazila Sitaishi : बिग बॉस 17 कंटेस्टेंट Munawar Faruqui को एक और एक्स-गर्लफ्रेंड ने किया एक्सपोज, लगाए कई आरोप

Bigg Boss 17 : ‘बिग बॉस 17’ के चर्चित कंटेस्टेंट और स्टैंड-अप कॉमेडियन मुनव्वर फारुकी (Munawar Faruqui) इन दिनों अपने पुराने रिश्तों को लेकर सुर्खियों में हैं. हाल ही में एक्ट्रेस और मॉडल आयशा खान (Ayesha Khan) ने बिग बॉस 17 में वाइल्ड कार्ड एंट्री लेकर मुनव्वर की पोल खोली, अब उनकी एक और एक्स गर्लफ्रेंड नाजिला सिताशी (Nazila Sitashi) इंस्टाग्राम लाइव आकर कॉमेडियन को एक्सपोज किया है. सोमवार शाम को नाजिला अपने इंस्टाग्राम हैंडल से लाइव हुईं और आयशा खान के दावों के बारे में खुलकर बात कीं. आयशा ने हाल ही में बिग बॉस के घर में वाइल्ड कार्ड कंटेस्टेंट के रूप में प्रवेश किया और दावा किया कि मुनव्वर उनके साथ डबल-डेटिंग कर रहे थे. सलमान खान ने भी ‘वीकेंड के वार’ एपिसोड में मुनव्वर फारुकी को जमकर फटकार लगाई. सोशल मीडिया पर मुनव्वर का रोते हुए एक वीडियो भी खूब वायरल हो रहा है.

आईएएनएस की रिपोर्ट के मुताबिक ‘बिग बॉस 17’ के घर में आयशा खान की एंट्री के बाद हलचल पैदा हो गई है. स्टैंड अप कॉमेडियन मुनव्वर फारुकी की एक्‍स गर्लफ्रेंड नाजिला सिताशी ने लाइव आकर बात की. उन्‍होंने कहा कि आयशा सिर्फ एक लड़की नहीं हैं, मुनव्वर की जिंदगी में एक साथ कई लड़कियां रही हैं. नाजिला एक सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर हैं, जिन्होंने 18 दिसंबर को इंस्टाग्राम लाइव के दौरान कई खुलासे किए. उन्होंने आयशा खान के बारे में भी बात की. उन्‍होंने साझा किया कि वह उनके ‘रिश्ते’ से अनजान थी और यह स्पष्ट कर दिया कि वह अब उसके साथ जुड़ी नहीं है. नाजिला सिताशी ने कहा, ‘मुझे आयशा और मुनव्वर के एक साथ होने की जानकारी नहीं थी. मुझे बिल्कुल अलग कहानी बताई जा रही थी.’

🚨 BREAKING! Nazila Sitaishi said whatever Munawar said in his explanation is untrue. He said a bunch of lies. This is not only about Ayesha Khan, there are other women also involved. Means he multi-dated and cheated. She doesn’t want to associate anymore with Munawar. She was in… pic.twitter.com/a8N6DN22qY

— #BiggBoss_Tak👁 (@BiggBoss_Tak) December 18, 2023