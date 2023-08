Bigg Boss 17: इस दिन से शुरू होगा टीवी पर 'बिग बॉस 17', सामने आ चुकी हैं ये डिटेल

नई दिल्ली: टेलीविजन जगत का सबसे चर्चित और कॉन्ट्रोवर्शियल शो ‘बिग बॉस’ एक बार फिर दस्तक देने वाला है. इस शो के फैन्स को भी अब यही इंतजार है कि जल्द से जल्द नया सीजन शुरू हो और डिस्कशन करने के लिए कुछ नया मिले. नए सीजन की थीम को लेकर भी काफी एक्साइटमेंट है क्योंकि हर साल मेकर्स कुछ ना कुछ ऐसा जरूर लेकर आते हैं जो जनता को हैरान कर देता है.बिग बॉस 16 काफी सफल सीजन रहा और अब लोगों को बिग बॉस 17 के बारे में जानकारी चाहिए. Bigg Boss Ott 2 समाप्त होने के बाद बिग बॉस 17 की तैयारी शुरू हो चुकी है. तो चलिए आपको इससे जुड़ी तमाम जानकारी देते हैं.

मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक, इस बार कपल वर्सेस सिंगल ‘बिग बॉस 17’ की थीम रखी गई है. इस बार शो में कुछ फेसम कपल और सिंगल कंटेस्टेंट्स के बीच जबरदस्त टक्कर देखने को मिलने वाली है. रिपोर्ट के अनुसार, शो के मेकर्स रियल लाइफ कपल की तलाश में लगे हुए है. हालांकि अभी तक शो के थीम और कंटेस्टेंट्स को लेकर कोई ऑफिशियल अनाउंसमेंट नहीं की है. BigBoss_Tak नाम के एक पेज से पता चला है कि शो 30 सितंबर से शुरू होने वाला है.