Bigg Boss 17 Did Vicky Jain Tried To Slap Wife Ankita Lokhande Video Went Viral

Bigg Boss 17: अंकिता लोखंडे को मारने उठे विक्की जैन, घरवालों की निकली चीख- Video

Vicky Jain tries to slap Ankita Lokhande: बिग बॉस 17 के बीते एपिसोड में विक्की जैन अपनी पत्नी अंकिता पर हाथ उठाते हुए नजर आ रहे हैं.

Vicky Jain tries to slap Ankita Lokhande: बिग बॉस 17 (Bigg Boss 17) में आए दिन कोई ना कोई बावल मचता ही रहता है और खासकर इस बार घर में जब से अंकिता लोखंडे (Ankita Lokhande) और विक्की जैन (Vicky Jain) घर में आए हैं इनके रिश्ते ने हर किसी के होश उड़ा दिए हैं औऱ दोनों का ही रिश्ता ही टॉक ऑफ टाउन बना हुआ है. हालांकि इन दोनों के बीच कई बार ऐसे झगड़े हो जाते हैं जिसकी वजह से दोनों आपस में ही लड़ पड़ते है. विक्की और अंकिता के बीच रिश्ते तानवपूर्ण हो रहे हैं. दरअसल हाल ही में विक्की ने कहा था कि शादीशुदा मर्दों को शादी में बहुत झेलना पड़ता है और वो कई बार कुछ कह नहीं पाते हैं. इस बात पर अंकिता इतनी परेशान और गुस्सा हो जाती हैं कि वो नाराज होते हुए कहती हैं कि ऐसा कर तू मेरे से तलाक ले और मुझे भी तेरे साथ घर नहीं जाना है (Vicky-Ankita Divorce) इसी बीच अब नएलेटेस्ट एपिसोड में विक्की जैन ने अंकिता पर हाथ उठाने की कोशिश की है जिसने हंगामा कर दिया है (Vicky Jain tries to slap Ankita Lokhande)

विक्की और अंकिता के बीच फिर आई दरार

दरअसल अंकिता, विक्की, अभिषेक कुमार और अरुण माशेट्टी एक साथ कमरे मैं बैठकर बातें कर रहे थे. इस दौरान जहां विक्की और अंकिता एक बेड़ पर बैठे थे, वहीं दूसरी तरफ अभिषेक कुमार बेड के सामने खड़े थे और साथ ही और अरुण दूसरी तरफ बैठे छे. ऐसे में आपस में अंकित,विक्की और अभिषेक किसी बात पर बातें कर रहे थे और इसी दौरान अंकिता कुछ कह रह थी और विक्की कुछ औऱ कह रहे थे. अंकिता और अरुण की बहसबाजी से विक्की को परेशानी हो रही थी और बार-बार कह रहे थे कि उधर जा और वो चुप रहने के लिए कह रहे थे.

विक्की ने उठाया अंकिता पर हाथ

बिग बॉस के लेटेस्ट एपिसोड में अभिषेक कुमार और विक्की जैन की लड़ाई हो रही थी और इसमें अंकिता भी अपनी बात रख रही थी. अभिषेक से लड़ाई के दौरान विक्की को अरुण की बातों से डिस्टर्बेंस होती है, जिसके बाद वे उन्हें चुप रहने को कहते हैं. हालांकि उनकी बात कोई नहीं सुनता है और अरुण जब विक्की की बात नहीं मानते तो वे अंकिता को चुप रहने को कहते हैं और अंकिता भी लगातार बोल रही होती हैं. ऐसे में विक्की गुस्से में हाते हुए अपनी तरफ की तरफ ऐसे जाते हैं मानो वो उनपर अब हाथ उठा देंगे. ऐसे में अंकिता लोखंडे शॉक्ड रह जाती हैं और वो झटके से दूर हो जाती है. वहींअभिषेक कुमार और अरुण माशेट्टी भी चिल्लाने लगते हैं औऱ इसके बाद जब विक्की बात करने के लिए कहते हैं तो अभिषेक दूर हो जाते हैं औऱ कहते हैं कि उन्हें अभी बात नहीं करनी है. ऐसे में अब सोशल मीडिया पर अब ये वीडियो वायरल होने लगा है.

ट्रोलर रे निशान पर आए विक्की

अरुण और अभिषेक विक्की की इस हरकत को देख हैरान हो जाते हैं और वो बताते हैं कि कैसे विक्की ने अंकिता को मारने की कोशिश की है. साथ ही वायरल वीडियो होते ही विक्की हर तरफ से ट्रोल हो रहे हैं और फैंस कह रहे हैं कि अंकिता को विक्की को छोड़ देना चाहिए. एक यूजर ने कहा, “यह बहुत घटिया हरकत है। मुझे अंकिता के लिए बुरा महसूस हो रहा है’. साथ ही एक ने कहा कि ‘विक्की सायद उन्हें हिट करने वाले थे’, एक ने लिखा है ‘अंकिता को हिट करने को कोशिश थी ये और उन्होंने लगभग थप्पड़ मार ही दिया था, वो अपनी पत्नी की इज्जत नहीं करते हैं’.