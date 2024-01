Hindi Entertainment Hindi

Bigg Boss 17 Finale Ankita Lokhande Mother In Law Again Roast Actress In Front Of Salman Khan

Bigg Boss 17: सलमान खान के सामने अंकिता की सास ने लगाई एक्ट्रेस की क्लास, कहा 'ऐसे शो का हिस्सा नहीं...'

Ankita Lokhande Mother In Law Taunt Her On Bigg Boss 17: बिग बॉस 17 फिनाले में अंकिता लोखंडे की सास रंजना जैन शो में शामिल हुईं थी और फिर उन्होंने एक्ट्रेस का ताने मारे हैं.

Ankita Lokhande Mother In Law Taunt Her On Bigg Boss 17: बिग बॉस 17 फिनाले (Bigg Boss 17 Finale) कल खत्म हो गया है और शो को मुनव्वर फारूकी (Munawar Faruqui) के तौर पर नया विजेता मिल चुका है. ऐसे में हर बार की तरह इस बार भ फिनाले में कई सारे घरवाले पहुंचे थे और साथ ही इस दौरान कई सारे कंटेस्टेंट्स के घरवाले आए थे. इसमें अंकिता लोखंडे (Ankita Lokhande) को सपोर्ट करने उनका मायका और ससुराल दोनों लोग पहुंचे थे. जहां अंकित की मां वहां पर मौजूद थू, वहीं एक्ट्रेस की जेठानी रिशू जैन और सास रंजना जैन पहुंती थी और इस दौरान सलमान खान (Salman Khan) ने एक्ट्रेस की सासे से कई तरह से सवाल पूछे औऱ जमकर हंसी मजाक किया. वहीं हर बार की तरह अंकिता की सास ने अपनी तीखी जुबान चलाई और एक्ट्रेस का दिल छलनी कर दिया. तो आइए जानते हैं कि इस बार उन्होंने एक्ट्रेस को क्या कुछ कहा है (Ankita Lokhande Mother In Law)

अंकिता की सास ने सुनाई खरी-खोटी

बिग बॉस 17 में अंकिता का सफर बेहद कमाल का रहा है और उनके पति विक्की संग झगड़े ने हर किसी का ध्यान खिंचा है. हालांकि जहां विक्की घर से पहले ही बेघर हो गए थे, वहीं अंकिता भी चौथे पायदान पर आकर बाहर हो गई. ऐसे में फिनाले के दौरान एक्ट्रेस के दोनों तरफ के घरवाले आए थे. इस दौरान अंकिता का सास ने फिर से उनपर जमकर वार किए और साथ ही एक्ट्रेस से एक वादा लिया है औऱ रंजना जैन ने बहु को खरी- खोटी सुना दी है.

ऐसे शो का हिस्सा नहीं बनोगी- अंकिता की सास

दरअसल फिनाले में अंकिता की सास से सलमान खान ने वादा करवाया, ऐसे में अंकिता ने कहा कि ‘वो हमेशा अपने परिवार का ख्याल रखेंगे,पति,सास और विक्की का साथ कभी नहीं छोड़ेंगी. वहीं, रंजना जैन ने अपनी बारी आने पर बहु से ही वादा करने के लिए कह दिया. सास ने कहा कि ‘वादा करो कि फिर तुम कभी ऐसे शो का हिस्सा नहीं बनेगो, जहां पूरे परिवार की इज्जत मिट्टी में मिल जाए’.

,’मैं इस इंडस्ट्री का हिस्सा हूं मम्मा’- अंकिता

अंकिता की सास ने जब एक्ट्रेस से ये वादा करने के लिए कहा तो वो थोड़ी हैरान हुई और जवाब देते हुए अंकिता ने कहा,’मैं इस इंडस्ट्री का हिस्सा हूं मम्मा और मुझे इस पर गर्व है’. बता दें अंकिता औऱ विक्की के झगड़ों ने हर किसी को हैरान कर दिया था और जब विक्की की मां घर में आई थी तो उन्होंने अंकिता पर जमकर वार किए थे.