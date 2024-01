Bigg Boss 17: ग्रैंड फिनाले के टॉप 2 से बाहर हुए Munawar Faruqui, चोपड़ा सिस्टर्स के बीच हुई मनमुटाव ?

Bigg Boss 17 Winner: टीवी की मोस्ट कंट्रोवर्सियल शो ‘बिग बॉस’ (Bigg Boss) अपने के शुरुआत से ही चर्चा में है. वहीं, अब कुछ ही घंटों में बिग बॉस 17 का सफर खत्म होने वाला है और सबके सामने विनर का नाम आ जायेगा आज यानी 28 जनवरी शाम 6 बजे से शो की ग्रैंड फिनाले की शुरुआत हो गई है जो रात 12 बजे तक चलने वाली है. वहीं, ग्रैंड फिनाले (Bigg Boss 17 Grand Finale) के फाइनल लिस्ट में अंकिता लोखंडे (Ankita Lokhande), मुनव्वर फारुकी, अभिषेक कुमार, मन्नारा चोपड़ा, और अरुण माशेट्टी का नाम है. पांचों कंटेस्टेंट्स के बीच काटों की टक्कर देखने को मिल रही है. वहीं, सोशल मीडिया पर एक खबर सामने आई है कि मुनव्वर टॉप 2 की लिस्ट से बाहर हो गए हैं. इसके साथ ही एक खबर और भी आ रही है कि फाइनल रेस में पहुंची मन्नारा चोपड़ा और परिणीति चोपड़ा के बीच कुछ सही नहीं है जिसके कारण अपनी बहन के सपोर्ट में अबतक कोई रिएक्शन सामने नहीं आया है.

बिग बॉस 17 के ग्रैंड फिनाले की उल्टी गिनती शुरू हो गई है जिसके बाद ऑडियंस से लेकर फाइनल रेस में पहुंचे सभी कंटेस्टेंट्स की दिलों की धड़कन भी तेज हो गई है. अभी तक वोटिंग ट्रेंड के अनुसार मुनव्वर फारुकी का सोशल मीडिया पर बज बना हुआ था और वो लगातार टॉप पर बने हुए थे लेकिन बिग बॉस को लेकर लेटेस्ट ट्वीट ने सभी को हैरान कर दिया है. BiggBoss_Tak के ट्वीट के अनुसार मुनव्वर अब टॉप 2 के रेस से बाहर हो गए हैं और ट्रॉफी का मुकाबला अंकिता लोखंडे और अभिषेक कुमार के बीच बढ़ गया है. वहीं, सभी लोग सलमान खान के अनाउंसमेंट का इन्तजार कर रहे हैं कि सीजन 17 की ट्रॉफी किसके घर जाएगी.

Competition for the TROPHY is between #AbhishekKumar and #AnkitaLokhande

