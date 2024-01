Bigg Boss 17: मुनव्वर को मिल रहे हैं सबसे ज्यादा वोट, सेकेंड नंबर पर अंकिता लोखंडे

Bigg Boss 17: विवादास्पद रियलिटी शो ‘बिग बॉस’ के 17वें सीजन अब समापन की ओर है. फिनाले में मुनव्वर फारुकी (Munawar Faruqui), अंकिता लोखंडे (Ankita Lokhande), मन्नारा चोपड़ा (Mannara Chopra), अभिषेक कुमार (Abhishek Kumar) और अरुण माशेट्टी (Arun Mashetty) के घर में 100 दिन बिताने के बाद विक्की जैन शो से बाहर हो गए. विक्की के एलिमिनेट होते ही अंकिता शो में रोती नजर आईं. विक्की ने बाहर आते वक्त अंकिता के माथे पर किस किया. मन्नारा चोपड़ा, मुनव्वर फारुकी और अभिषेक को गले लगाया.

अंकिता ने विक्की से कहा, ”मेरे लिए तू ही विनर है. तू बहुत अच्छा खेला. मुझे फर्क नहीं पड़ता, तुझे वोट कम आये. मेरी नज़र में तू विजेता है मेरा क्योंकि तूने सच में बहुत अच्छा खेला, बहुत मेहनत से खेला. तू यहां बिना किसी प्लेटफार्म के आया. तूने जो बना है यहां आके बना है. मुझे आपकी पत्नी होने पर गर्व है.

#VickyJain Came to the show as Ankita’s husband leaving the show as Vicky Bhaiya

You’ve been talked about by everyone from day one.

You’ve earned respect n the title mastermind

Ur #VickyKeWarriors are super proud of you #VickyBhaiya

WELL PLAYED VICKY BHAIYA pic.twitter.com/zuSkGZnqdU

— (@RaimaShah6) January 23, 2024